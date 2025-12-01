Patagonia豪捐14億兼踢走永久化學物　為何自認「遠遠不足」？

戶外品牌Patagonia三年前讓「地球」成為新老闆，今年終於交出首份《Work in Progress》報告。成績單相當亮眼：踢走永久化學物PFAS、向環保基金注資1.8億美元（約14億港元）等等，但在這些光環背後，創辦人卻給了一句狠評：「遠遠不足」。這並非過度謙虛，而是當你以地球為標準時，標準永遠比想像中更高。



給地球的「厚禮」

自2022年股權轉移，Patagonia承諾將所有利潤回饋地球。報告顯示，這並非空頭支票。自轉讓股權以來，公司已向非營利組織Holdfast Collective捐出1.8億美元，專款專用於保護濕地、對抗有害空氣污染及保護自然生物多樣性。單在2025財政年度，他們亦透過「1% for the Planet」計劃，向824個基層環保組織資助了1,470 萬美元（約1.15億港元）。

作為愛護地球的環保先鋒，Patagonia創辦人Yvon及其家人早於2022年便將公司擁有權，轉移給Holdfast Collective和Patagonia Purpose Trust，利用公司利潤對抗氣候危機。

除了「講金」，Patagonia在產品研發上也取得重大勝利。針對戶外用品常見的防水塗層含致癌物問題，品牌宣布：「已經達成！」自2025年起，所有新生產的產品已100%不含刻意添加的永久化學物（PFAS）。

自2025年起，Patagonia所有新生產產品均不再使用刻意添加的PFAS。

在「人」的方面，這張成績單同樣高分。2025財政年度，Patagonia有95%的產品均於公平貿易認證（Fair Trade Certified）工廠生產，這意味著每一件產品的背後，工人都能獲得額外收益，用於支付托兒服務、醫療及其他福利。

誠實面對85%的缺憾

交出上述成績，換作其他品牌可能早已大開香檳慶祝，發布「勝利宣言」，但 Patagonia 在報告中卻筆鋒一轉，坦承：「我們所做的一切，都稱不上永續。」事關Patagonia雖然營運著北美最大的衣物維修中心，但他們承認目前約85%的產品在生命週期結束後，仍缺乏妥善的「終結方案」（end-of-life solution）。換言之，大部份產品最終仍難逃堆填厄運。

即使品牌幾乎已全面停用原生化石燃料於產品原料中，但供應鏈中部分工廠仍依賴燃煤運作，這代表在全面去碳的路上，品牌仍受制於大環境的能源結構。此外，品牌原定目標是讓50%的合成纖維使用「二次廢料」（如消費後紡織品或廢棄漁網）製成，但截至今年春季，實際數字僅為6%。

Patagonia自揭儘管幾乎全面停用原生化石燃料於產品中，但部分生產設備的工廠仍依賴燃煤運作。

進步比完美重要

面對這些紅字，Patagonia的回應是「提高標準」，他們甚至放棄了原本定下的「2025年碳中和」目標，直指這標準「尚未足夠」，因為企業仍可邊排放邊買碳權。他們改為追求更艱難的目標：整頓供應鏈，從源頭停止污染，誓要在 2040年前達成淨零排放！這份《Work in Progress》報告，與其說是成績表，不如說是一場誠實的實驗紀錄。正如報告所言，為「地球」這位新老闆打工絕非輕鬆，但「進步，遠比完美更重要！」

