建行(亞洲)獎學金計劃 培育大灣區金融人才 推動金融行業創新發展

繼去年獎學金計劃反應熱烈並獲市場廣泛肯定，中國建設銀行(亞洲)(「建行(亞洲)」)今年再度與香港科技大學舉行獎學金計劃，鼓勵年青人積極分享在金融科技、綠色金融及普惠金融三方面的見解與洞見，致力培育具備前瞻視野的新一代金融專才，提升香港及大灣區金融業的長遠競爭力。為嘉許成績優異及積極正面的本地大學學生，建行(亞洲)早前舉行獎學金頒授儀式，頒發三個等級的獎學金給予18位同學，希望透過今次計劃鼓勵有志投身金融銀行業的大學生發揮個人潛能，推動大灣區金融行業創新發展。



頒授儀式由建行(亞洲)副行長屈詠琴女士、香港科技大學副學務長林樑旭教授、香港科技大學工商管理學院副院長(本科課程)許達鈞教授及建行(亞洲)總裁辦公室主管王梓先生共同主禮。屈詠琴女士於致辭時表示，她很高興再次與香港科技大學攜手，共同見證又一批科大學子以勤勉與智慧摘取碩果、追求卓越。「建行(亞洲)獎學金計劃自啟動以來，秉持為社會『培育未來棟樑』的初衷，致力於激勵青年學子拓展學術視野、把握金融前沿、厚植家國情懷，為香港以及粵港澳大灣區的金融發展儲備新生力量。」她指出過去兩年與科大的合作已結出豐碩成果，未來還將繼續深化戰略協作，圍繞金融科技、綠色金融、跨境金融等關鍵領域，共同探索產學研深度融合的新路徑，助力香港構建更具活力的創新生態。

建行(亞洲)副行長屈詠琴女士出席建行(亞洲)獎學金頒授儀式並致辭。

建行(亞洲)獎學金分三個等級共18個名額，評審準則除學業成績及實習經驗外，參獎者亦需就相關議題撰寫文章，提出具建設性與創新性的建議。今年的獎學金申請反應踴躍，經過嚴格評審後，一等獎得主為主修量化金融學理學士課程的甘明軒和羅景文，以及主修專業會計學工商管理學士課程的劉君怡；頒授儀式上，三位一等獎得主進行簡報，向各與會嘉賓展示其在金融科技、綠色金融與普惠金融三大核心議題的研究成果，他們均結合理論知識與行業實踐，提出了具建設性的方案，展現出新一代青年對金融行業未來發展的深刻思考與責任感。

建行(亞洲)副行長屈詠琴女士(左三)、香港科技大學副學務長林樑旭教授(右二)及三位一等獎同學合影。

持續聚焦三大核心領域

金融科技、綠色金融與普惠金融不單是考驗學生前瞻目光的核心議題，亦是建行(亞洲)持續聚焦的領域，以滿足香港經濟多元化轉型需求，積極把握先行先試機遇。在金融科技方面，建行(亞洲)積極參與香港金融管理局(「金管局」)主導的一系列央行數碼貨幣項目，包括mBridge項目「最簡可行產品」階段的香港參與銀行之一， Ensemble試點驗證及「數碼港元+」項目下的「數碼港元」先導計劃第二階段實景試驗；同時作為首批參與金管局第一期GenA.I.沙盒的機構，成功測試「Smart Engage」用例，進一步參與金管局第二期GenA.I.沙盒研究，探索A.I.的可能性及推動安全可靠的A.I.應用，以上舉措均體現了建行(亞洲)推動金融服務創新、探索新興技術實際應用的承諾。

建行(亞洲)完成香港金融管理局第一期GenA.I.沙盒驗證。

至於在綠色金融方面，建行(亞洲)持續加大投入綠色金融領域，深化綠色金融產品體系，綠色貸款餘額及承銷綠色債券規模逐年提升。其中包括最近建行(亞洲)作為牽頭承銷商成功協助廣東省財政廳定價共75億用於綠色、藍色可持續發展的離岸人民幣地方政府債券，以及協助建行倫敦分行發行了10億美元3年期綠色浮息債券、5億美元5年期綠色浮息債券及20億離岸人民幣3年期固息綠色債券，展現了在綠色金融領域的大行擔當。

​除了去年於香港品質保證局「香港綠色及可持續金融大獎2024」中獲頒八項綠色和可持續金融大獎，成為獲獎最多的銀行。最近於2025香港國際金融論壇暨香港國際ESG榜單年度評選中，榮獲最佳ESG金融服務機構獎，並成功衛冕香港中小型企業總商會頒發「ESG領先企業獎」，彰顯其在綠色金融產品創新、推動ESG投資、支持實體經濟綠色轉型等方面的卓越表現和突出貢獻。

建行(亞洲)連續第十年摘得香港中小型企業總商會頒發「中小企業最佳拍檔獎」，今年更奪得金獎，並成功衛冕「ESG領先企業獎」。

支持本地中小企穩步發展

普惠金融方面，建行(亞洲)分布港九主要區域的四間普惠金融網點深入本地社群，為香港中小企業創業展業保駕護航，並踐行責任金融使命，持續加大普惠金融力度。不論去年推出的基礎建設零售債券，還是最近發行的新一批銀色債券，均為客戶提供「七免」認購優惠，透過發揮金融力量，促進社會發展和共融。建行(亞洲)連續第十年摘得香港中小型企業總商會頒發「中小企業最佳拍檔獎」，今年更奪得金獎。建行(亞洲)將持續推進產品創新，加速企業數字化進程，升級金融服務體驗，為中小企業客戶提供便捷、高效且安全的金融產品和服務，支持本港大小企業穩步發展，邁向國際。

扎根香港逾110年，建行(亞洲)一直秉承與香港共榮共生的理念，透過發揮金融力量，推動社會可持續發展，全力履行企業公民責任。對於支持青少年教育及傳承方面，建行(亞洲)一直不遺餘力，透過獎學金更進一步鼓勵有志投身金融銀行業的大學生發揮其學術潛能，培養更多卓越的金融人才儲備，為未來行業發展奠定穩固的基礎。

(資料及相片由客戶提供)