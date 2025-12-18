環保建築大獎頒獎禮 逾500業界精英雲集 增綠色金融獎推動碳中和

邁向碳中和‧締造優質綠建環境

由香港綠色建築議會（HKGBC）及環保建築專業議會（PGBC）合辦的「環保建築大獎2025」頒獎晚宴，早前假香港萬豪酒店圓滿舉行。今年適逢兩年一度的「環保建築大獎」踏入第十屆這重要里程碑，不僅有超過500位來自政府、發展商、建築及顧問公司等業界精英出席，更邀得香港特別行政區政府發展局局長甯漢豪女士, JP 擔任大獎榮譽顧問兼頒獎典禮主禮嘉賓，共同見證最高殊榮的誕生。

主禮嘉賓香港特別行政區政府發展局局長甯漢豪女士、政府代表、「環保建築大奬2025」各評審委員、籌辦委員會及學術委員會成員，與贊助機構代表及一眾嘉賓於啟動儀式後一同合照。

香港特別行政區政府發展局局長甯漢豪女士(中)擔任大獎榮譽顧問兼頒獎典禮主禮嘉賓，與香港綠色建築議會主席張天祥博士(左二)、環保建築專業議會主席源栢樑教授工程師(右二)、「環保建築大獎2025」籌辦委員會主席陳祖聲建築師(左一)以及學術委員會主席鍾志良工程師(右一)一同主持啟動儀式，象徵業界攜手推動建築環境的發展。

一眾主禮嘉賓於啟動儀式後合照，寓意政府、業界和學界群策群力，為邁向碳中和一齊努力。

頒獎典禮當日，主禮嘉賓發展局局長甯漢豪女士, JP，聯同「環保建築大獎2025」籌辦委員會主席陳祖聲建築師、香港綠色建築議會主席張天祥博士, SBS、環保建築專業議會主席源栢樑教授工程師，以及「環保建築大獎2025」學術委員會主席鍾志良工程師一同主持啟動儀式，象徵業界攜手推動建築環境的發展。

「環保建築大獎」今年迎來第十屆，大會特別製作短片回看過去十屆精彩片段。十屆以來，合共表揚了662個創新環保建築項目，並以綠建領導先鋒大獎嘉許了29間在推動綠建設計方面表現卓越的機構。

甯漢豪：綠色金融是轉型核心力量

被譽為建築界「奧斯卡」的「環保建築大獎」於2006年創辦，自2010年起由香港綠色建築議會與環保建築專業議會攜手合辦。兩會逾15年來的緊密合作，成功建立起表揚業界卓越表現的最高殊榮平台。今屆大獎以「邁向碳中和‧締造優質綠建環境」為主題，反應非常熱烈，共錄得122項提名，當中有99個項目成功入圍。本屆得獎名單涵蓋私營及公營發展項目，共頒發了11個綠建領導先鋒大奬、12個大獎、29個優異獎及11個「聯合國可持續發展目標特別嘉獎」；此外，更有2個傑出項目榮獲本屆首設的「綠色金融特別嘉獎」，充分展現業界在可持續發展上的多元成就。

香港特別行政區政府發展局局長甯漢豪女士於頒獎典禮致辭，強調香港邁向碳中和的決心。

發展局局長甯漢豪女士致辭時表示，今屆主題彰顯了實現可持續未來的迫切需要。她強調，綠色金融與綠色科技的協同效應將加快多元產業集群發展，其中綠色金融更是香港綠色轉型的核心力量，對實現碳中和目標至關重要。

「環保建築大獎2025」籌辦委員會主席陳祖聲建築師表示比賽至今已踏入第十屆，而本港歷屆得奬機構和項目在世界綠色建築委員會亞太區比賽屢獲殊榮。

香港綠色建築議會主席張天祥博士表示，新增的「綠色金融特別嘉獎」有助推動香港邁向淨零排放。

隨著「環保建築大獎」邁進第十屆，見證了香港在推動綠色建築理念的顯著進步。今屆特別新增的「綠色金融特別嘉獎」，標誌著香港運用穩健金融工具及前瞻思維，踏出邁向淨零排放的重要一步。

環保建築專業議會主席源栢樑教授工程師讚揚今屆入圍的99個項目和機構展現了業界強勁的韌性與創新精神。

環保建築大獎2025頒獎晚宴盛況，逾500位業界精英共聚一堂。

環保建築大獎素有綠建界奧斯卡之稱，獲獎團隊齊心協力，勇奪多項殊榮，並在榮耀時刻合影共賀。

獲獎項目匯聚多方專業，由多個團隊與單位攜手合作，群策群力，彰顯團隊合作的力量，成就綠建典範。

表揚業界領袖 11家機構獲綠建領導先鋒大奬

大會頒發了11個「綠建領導先鋒大奬」，表揚在推動綠色建築方面展現模範領導才能的公司。獲獎機構涵蓋發展商、設施管理、顧問公司、公共機構等範疇，包括華懋集團、太古地產、恒基兆業地產、南豐物業管理、奧雅納工程顧問、呂元祥建築師事務所及香港房屋協會等，充分肯定他們在促進香港建築環境邁向可持續發展的貢獻。

值得一提的是，今屆得獎項目將有機會代表香港角逐世界綠色建築委員會（WorldGBC）舉辦的「亞太區綠色建築領袖大獎」，進一步提升香港在國際綠色建築發展的領導地位。

首設「綠色金融特別嘉獎」 The Henderson奪雙料殊榮

為響應全球趨勢，今屆特別增設「綠色金融特別嘉獎」，表揚具備採納綠色金融潛力的傑出建築項目。恒基兆業地產發展的「The Henderson」表現亮眼，不僅榮獲「新建建築（已落成項目 – 商業）」類別的大獎，更同時奪得首屆「綠色金融特別嘉獎」，成為全場焦點。

「環保建築大獎2025」得獎名單：

