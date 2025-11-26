宏福苑五級火｜往來大埔40條巴士線改道　港鐵明早增東鐵班次

大埔宏福苑今日（26日）發生五級火警，截至晚上10時，大火已造成至少13死15傷。運輸署表示，多個來往打大埔的路段周四（27日）早上會仍然封閉，約40條日間和通宵巴士路線受影響，需改道行駛，提醒市民出行前，留意交通運輸安排。港鐵則稱，周四早上繁忙時段將加密東鐵綫班次，並於沙田、大埔墟及太和站加強人手協助乘客。



大埔宏福苑今日（26日）發生五級火警，截至夜晚10時，13人死亡，包括1名消防員。（夏家朗攝）

運輸署今晚（26日）表示，因大埔宏福苑的五級火警，多個路段仍需封閉，建議市民明早（27日）出行前，留意交通運輸最新安排，提早計劃行程，預留充足時間。

署方指，由南運路至吐露港公路的一段大埔公路—元洲仔段來回方向全線、吐露港公路來回方向通往大埔公路—元洲仔段支路的唯一行車線、廣宏街全線來回方向，以及由吐露港公路至大埔太和路的一段完善路往汀角路方向的全線仍然封閉。署方續表示，途經有關路段的約40條日間和通宵巴士路線需改道行駛，呼籲市民盡量使用鐵路服務。

運輸署發言人表示，一直在緊急事故監察及支援中心統籌下與相關部門緊密協作，密切留意火警的情況。視乎行動進展，明日受影響地區一帶的路面交通和專營巴士等公共運輸服務可能受影響。市民出行前應留意交通運輸最新安排，提早計劃行程，預留充足時間出行。

港鐵公司表示，關注下午大埔火警，密切留意有關地區的交通情況。港鐵會於明早繁忙時段額外增加一列東鐵綫列車，以加密相關路段的班次，並於沙田、大埔墟及太和站加強人手協助乘客。

港鐵又稱，有見較早前路面交通受到火警影響，於傍晚6時及7時先後額外增加由九龍塘站開往大埔墟站的班次，以疏導增加的客流。