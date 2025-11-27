宏福苑五級火．大埔停課名單｜至少13學校周四停課（附詳細名單）
大埔宏福苑周三（26日）發生五級火災，受影響居民眾多，教育局宣布，受火警及道路阻塞交通影響，中華基督教會馮梁結紀念中學、大埔浸信會公立學校、聖公會阮鄭夢芹小學、靈糧堂劉梅軒中學、港九街坊婦女會孫方中書院、保良局田家炳千禧小學等至少13間學校周四（27日）停課。
11月27日停課學校名單：
1.中華基督教會馮梁結紀念中學
2.大埔浸信會公立學校
3.聖公會阮鄭夢芹小學
4.靈糧堂劉梅軒中學
5.港九街坊婦女會孫方中書院
6.保良局田家炳千禧小學
7.德萃小學
8.大光德萃書院
9. 挪威國際學校（幼稚園部）
10.恩主教書院
11.王肇枝中學
12.保良局劉進幼稚園
13.安基司國際幼兒園（滌濤山分校）
教育局宣布，如個別學校因實際情況需要停課，可按機制在徵詢法團校董會或校董會同意，以及通知教育局分組學校發展組後，作停課決定，並應盡快通知持份者，而就停課安排，請家長留意教育局及學校最新公布。
教育局發言人表示，局方事發後已即時聯絡大埔區學校校長會及位於宏福苑附近的學校，並派出教育心理學家及大埔區學校發展組人員前往設於大埔富善社區會堂及善樓的臨時庇護中心，為受影響的學生提供適切支援。
周四為小一自行分配學位註冊日 要求相關學校聯絡受影響家長
教育局指，明日是小一自行分配學位的註冊日期，會要求相關學校聯絡受影響家長，為其獲派小一入學自行分配學位的子女辦理註冊手續作適切安排。
教育局呼籲區內學校及教職員留意學生情緒，為有需要的學生提供適切支援。教育局教育心理學家及大埔區學校發展組人員會與學校保持緊密聯繫，繼續為學校提供所需協助。
