宏福苑五級火・尋親｜84歲兄長已離世　莊先生尋住深圳侄子

大埔宏福苑五級火，奪去多人生命。《香港01》讀者莊先生及莊女士表示，昨日獲警方通知，他們的兄長、84歲的莊兆基，已不幸在大火中逝世，但同住宏福苑宏昌閣的大嫂仍然失去聯絡；他們希望尋找兄長的兒子、住在深圳的侄子莊景麟。



【更新】尋親報道刊出後，深圳莊先生的家人致電《香港01》，表示一家三口平安，並與死者弟弟和妹妹取得聯絡。

大埔宏福苑五級火翌日（27日），有單位依然火光熊熊。（鄭子峰攝）

死者住宏昌閣3樓08室

莊先生說，84歲的哥哥莊兆基，住在宏福苑宏昌閣3樓08室。昨日大火後，一直致電兄長，但電話未能接通，直至晚上7點，有警員接聽電話，告訴他們哥哥已不治的噩耗。

莊先生說，哥哥有一名兒子，即他的侄子莊景麟，一直住在深圳，平時每日會帶侄孫到上水讀小學，而侄子偶爾會到哥哥的家中休息，再接侄孫放學回深圳。

侄子住深圳 每日接送侄孫到上水小學

莊先生說過往一直有與兄長莊兆基一家聯絡，但只有兄嫂二人的電話，並無侄子的聯絡方法，亦不知道侄孫的名字，以及具體哪間小學。他說不知道侄子昨日有無去兄長家中，因此希望透過傳媒，尋找侄子莊景麟和侄孫。

尋親報道刊出後約15分鐘，深圳莊先生及太太的家人致電《香港01》，表示莊景麟先生一家三口平安，並透過《香港01》與死者弟弟和妹妹取得聯絡。