宏福苑大火．幫忙尋親．持續更新｜移英子尋父　蘇兆雄獨居宏昌閣

大埔宏福苑五級火傷亡枕藉，逾270人失聯，搜救工作持續，不少人仍未找到失蹤親人，亟待支援，網上有不少尋親告示，《香港01》將持續更新及報道災民最新需要及尋親呼籲。



市民可WhatsApp或致電《香港01》熱線：6511 0101、電郵：hk01@hk01.com、在文下留言或在社交媒體留言，說出所需或希望向有關部門轉達的訴求。面對災難，各方全力支援。幫忙尋親、尋支援，持續更新。



大埔宏福苑11月26日發生五級火，火災造成至少44人死亡，62人受傷，仍有200多人失去聯絡。今日（27日）火勢逐漸受控，消防料搜救工作會持續至黃昏。（梁鵬威攝）

宏泰閣59歲張小玲個案。（讀者提供）

宏泰閣59歲張小玲個案 消防員曾在後樓梯拾獲手機

黃小姐希望尋找母親的胞妹、59歲的阿姨張小玲。黃小姐指，姨姨獨居於宏泰閣802室，事發的時間多數在家中，通訊軟件的最後上線時間是11月26日下午三時。火警發生後，黃小姐及家人致電姨姨都無人接聽，至26日下午約五時，有消防員接聽電話，指在樓宇後樓梯拾獲手機，但無找到人。

黃小姐指，已致電警方的尋人熱線及醫院，均沒有姨姨的紀錄，她亦到過宏福苑現場，但形容現場一片混亂，亦無得到任何消息，希望可以得到關於姨姨的資訊。

62歲洪偉香（圖左）及69歲吳垣志（右）。（讀者提供圖片）

宏昌閣六旬洪偉香及吳垣志個案 至今下落不明

曾小姐於網上協助其表妹朋友尋找六旬父母洪偉香及吳垣志。曾小姐表示，兩老居住於宏昌閣2904室，當事人曾於昨日3時致電其父母，惟無法接通，後失聯至今。當事人曾到多個庇護站及醫院尋人無果，今日亦曾去廣福邨社區會堂認人，惟至今仍未有消息。

77歲大伯蘇兆雄個案 獨居2101室 其子一家移英

蘇先生希望尋找77歲大伯蘇兆雄。蘇先生說，大伯獨居在宏昌閣2101室，大伯的兒子、即他堂兄一家，已移民到英國，亦非常焦急，希望香港的家人幫忙尋找失蹤的父親。

蘇先生說，昨日得悉宏福苑起火時已嘗試聯絡大伯，一開始時電話打得通但無人接聽，今朝再打已轉接至留言信箱。他說家人都去過現場的中心、附近的醫院，問遍所有人，都沒有伯父的消息，希望透過傳媒發放消息。他說有親友在大埔火災現場，會跟隨警方和消防的指示辨認死者照片。

徐小姐拿着兩人的相片站在廣福邨，為朋友鄭先生尋找女兒鄭煦翹及女傭。（歐陽德浩攝）

火災期間女傭Esteban, Maryan Pascual在家中照顧女兒鄭煦翹，惟之後失去聯絡。（歐陽德浩攝）

宏泰閣鄭先生個案：5歲鄭煦翹已遇難

居於宏福苑宏泰閣2407室，火災期間女傭Esteban, Maryan Pascual在家中照顧女兒鄭煦翹，惟她們離開大廈後再無聯絡。至傍晚，親友表示家人已認領鄭煦翹遺體。

火災期間女傭Esteban, Maryan Pascual在家中照顧女兒鄭𬊏翹，惟之後失去聯絡，生死未卜。（歐陽德浩攝）

宏昌閣莊先生個案：84歲兄已亡 尋侄子莊景麟及大嫂

《香港01》讀者莊先生及莊女士表示昨日獲警方通知，他們的兄長、84歲的莊兆基，已不幸在大火中逝世，但同住宏福苑宏昌閣的大嫂仍然失去聯絡；他們希望尋找兄長的兒子、住在深圳的侄子莊景麟。

【更新】尋親報道刊出後，有深圳莊景麟的家人致電《香港01》，表示莊景麟一家三口平安，並與死者的弟弟和妹妹取得聯絡。

宏昌閣Winnie Hui個案：網尋六個月女及家翁、家姑

居民Winnie Hui在網上尋找六個月大的女兒何梓甄、女嬰的爺爺何華星及嫲嫲李堅玉。

Winnie指，事發時嫲嫲在宏昌閣2104室照顧孫女，樓宇起火後曾到2101室暫避，但到下午三時許失去聯絡至今。

Winnie表示，曾到宏福苑附近多個庇護站尋人無果，去過多間醫院都無女兒及老爺奶奶的入，現時在醫院心急等候消息，及在社交平台群組尋人。

我想幫手問清楚消防究竟救咗我個BB未，我去咗好多間醫院都冇入院嘅紀錄，咁我個BB究竟喺邊呀？ Winnie Hui

宏昌閣居民Winnie Hui在尋找六個月大的女兒何梓甄、女嬰的爺爺何華星及嫲嫲李堅玉（圖右）。（受訪者提供）

宏泰閣文浩輝個案 表哥庇護站尋表弟 憂心忡忡

利先生尋找宏泰閣2105室的文浩輝，利先生指，文浩輝約42歲，與母親同住，事發時母親外出避過一劫，但與文浩輝失聯，庇護站、醫院均無他的紀錄。

利先生指，事發後與家人致電文浩輝都無接通，傳訊息亦只有「單剔」，即對方沒有收到。文浩輝是夜更保安，利先生估計事發時候文正在家中睡覺，當時或關上了電話，擔心他聽不到火警的警示或鄰居的提醒。

文浩輝約42歲，與母親同住，事發時母親外出避過一劫，但與文浩輝失聯，庇護站、醫院均無他的紀錄。

宏昌閣30樓女住客個案：昨午5時後失聯

讀者馮先生表示，有親人住在宏昌閣30樓，大火時無法逃生，在浴室躲避，用濕毛巾掩面、堵塞門縫。他一直有與親人用電話聯絡，直至下午5點多後，電話就打不通，現在生死未卜。他昨日曾到現場等待，之後回家一直看新聞，得悉宏昌閣的火仍未救熄，非常焦急，希望消防可以救到他的親人。

有用支援資訊：

警方熱線

1878999



跨部門援助站

雅麗氏何妙齡那打素醫院跨部門援助站（熱線：2658 4040）

威爾斯親王醫院跨部門援助站（熱線：3505 1555）

北區醫院跨部門援助站（熱線：2683 7567）



社署支援當區小童及青少年

受火警及交通影響，大埔區多所中、小學校今日（27日）停課。社署已要求大埔區所有綜合青少年服務中心及青年中心全日開放運作，提供充足照顧服務，以支援當區暫時未能照顧子女的家長。

社署已要求大埔區所有綜合青少年服務中心及青年中心全日開放運作。（政府新聞處文件截圖）

情緒支援熱線、中心

明愛向晴熱線：18288

香港紅十字會：5164 5040

聖雅各福群會–精神健康服務「情緒通」：致電或 WhatsApp 18111

香港撒瑪利亞防止自殺會突發事件專線： 2353 0029

基督教家庭服務中心緊急情緒支援熱線： 64664333

撒瑪利亞會：2896 0000



大埔六鄉學習園地 「情緒支援站」

11月27日早上 08:30 至晚上 22:00，供受火災影響心情的街坊舒緩情緒

