宏福苑5級火｜居民流離失所　嘆財產一鋪清袋　盼政府資助重建

大埔宏福苑五級大火持續至今約23小時，多幢大廈火勢雖然受控，但然後未完全救熄。有避過一劫的居民表示，現場火勢猶如「一個炸彈炸落嚟」，未料火勢如斯嚴重，令財產「一鋪清袋」，未來頓失預算，有人徹夜未眠，亦人期望政府在樓宇重建時給予資助。



李先生今午在屋苑對出的公園坐下，要披着毛氈取暖。(董素琛攝)

有居民附近學校留宿 稱徹夜未眠

居於A座的李先生表示，火警發生時並不在家中，形容火勢超乎預期，「我嗰座同第一座起火嗰座隔成五座，冇可能燒得到過嚟㗎嘛，通常喺香港火警就算燒通頂都係燒一座㗎咋嘛」。他指，昨夜未能歸家，要到附近學校留宿，因擔心情況而徹夜未眠，形容財產因大火「一鋪清袋」。

李先生今午披着毛氈取暖，在屋苑對出的公園坐下。他認為，政府應加強對承辦商的監管，「我相信（大火）唔係意外嚟㗎，係人為嚟㗎」，並斥責承辦商不應使用發泡膠封上窗戶。

黃先生認為，政府不應讓多座相連的大廈同時進行維修。(董素琛攝)

居於宏道閣的黃先生指，在昨日中午約2至3時，透過朋友致電得知屋苑發生火警；他當時在家中未有開窗，從沒想過大火會波及所居大廈，又指發生火警時無聽到警鐘聲。

他說昨晚未能歸家，要留宿親戚家，期望兩天內可回到居住單位中。他認為，政府不應讓多座相連的大廈同時維修，應先評估相關風險。

王生及王太因未能回到所住單位，要入住短期住宿，價錢約1000元一晚。(董素琛攝)

居民：估計財物已被「燒晒」 望政府資助重建

王先生與王太居於宏仁閣頂層。王先生在昨日下午工作時收到短片，知悉大廈著火，已即使離開公司欲回家觀察情況，難料火勢如此嚴重，估計財物已被「燒晒」。

王太補充說，現場火勢之大有如「一個炸彈炸落嚟」。王先生預計短時間內都未能回到單位，要入住短期住宿，價錢約1000元一晚，他稱未有為未來作打算，期望政府在樓宇重建時給予資助。

居民劉小姐在大火中失去四歲的愛貓。(董素琛攝)

四歲愛貓被困離世 居民受訪泣不成聲

居民劉小姐在大火中失去四歲的愛貓，「我隻貓貓琴晚就困住咗，出唔到嚟，咁一路都救唔到火，我哋屋企人冇事已經係好好，但我冇辦法淨係可以接受佢（貓）已經走咗。」她說，自愛貓「仲未擘開眼」的時候已開始飼養。訪問期間她泣不成聲，需旁邊的義工安慰。