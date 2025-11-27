宏福苑五級火｜入境處：受影響市民補領身份證及旅行證件無需預約

大埔宏福苑昨日（26日）發生五級火，傷亡枕藉，逾270人失聯，消防料搜救工作會持續至黃昏。入境事務處今日（27日）宣布，受大埔宏福苑火警影響的市民如需補領香港身份證，可在辦公時間內前往任何一間人事登記辦事處辦理申請，無需預約。



大埔宏福苑五級火翌日（27日），消防料救援行動會持續至黃昏。（鄭子峰攝）

一場大火，將宏福苑居民的家當盡燬，當中除有貴重物品，亦有身份證明文件等。入境處宣布，受大埔宏福苑火警影響的市民如需補領香港身份證，可在辦公時間內前往任何一間人事登記辦事處辦理申請，無需預約。

入境處又說，受影響市民若需補領香港特別行政區旅行證件，亦可在辦公時間內前往入境處總部或任何一間入境處分區辦事處辦理申請，同樣無需預約。