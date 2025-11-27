宏福苑大火｜大埔墟站變物資轉運站　逾百人排隊做「步兵」運物資

大埔宏福苑五級火傷亡枕藉，搜救工作持續，無數居民無家可歸。港鐵大埔墟站最近兩日變成物資轉運站，聚集大批由善心人士自發捐贈的物資，同時逾百名義工自願擔任「步兵」或「車手」將物資送往災區。截至晚上近9時，目測排隊等待轉運物資的「步兵」有逾100人。



其中「步兵」鄧先生今午（27日）5時下班後立即到場協助，數小時內已運送五趟。他稱居住在將軍澳，但為了幫助災民，願意不回家通宵繼續幫忙。「聽日返工點算？射波囉，呢度更加重要。」



大埔宏福苑五級火，港鐵大埔墟站變成物資轉運站，居民自發在站外的士站收集捐贈物資，並安排義工將物資運往災區。

大埔宏福苑昨日（26日）發生五級火災，逾千住戶無家可歸需要物資。港鐵大埔墟站最近兩日變成物資轉運站，居民自發在站外的士站收集捐贈物資，並安排來自香港各地的義工，將物資通過不同方式運往災區。

物資站聚集數百人但亂中有序 義工組人鏈搬物資

今晚（27日）現場所見，站內估計聚集起碼達300人，但亂中有序，載有大量物資的車輛源源不絕抵達，義工組成人鏈將各箱物資從車廂搬往收集站，再根據食物、紙巾、醫療用品、外套等類別擺放，同時「步兵」及「車手」則不斷領取物資送往災區，數名港鐵職員也在旁維持秩序。

00後裝修工下班即到大埔做「步兵」

其中自願成為「步兵」的隊伍大排長龍，估計有逾100人排隊等待安排。00後任職裝修的鄧先生昨夜收到大埔朋友的通知，指物資站需要人手支援，因此他今午約5時在上水下班後，立即前來擔任「步兵」的工作，數小時內已與其他志同道合的義工一起運送五趟物資。

「步兵」鄧先生11月27日下午5時下班後立即到場協助，數小時內已運送5轉。（歐陽德浩攝）

願意不回家通宵幫忙：返工點算？聽日射波

鄧先生又指，物資站愈夜愈多人，不少義工專程跨區前來幫忙，例如他也居住在將軍澳，明天亦要上班，但為了幫助受火災影響的居民，他願意不回家通宵繼續幫忙。「聽日返工點算？射波囉，呢度更加重要。」