宏福苑五級火｜港澳辦：根據特區政府需求　已協調廣東省協助救災

中央港澳辦表示，為貫徹落實習近平總書記重要指示精神，協調廣東省為香港大埔火災救災工作提供協助和支援。

根據香港特區政府提出的需求，廣東省迅速調集有關救援裝備和醫療物資及耗材，分別於11月27日晚上和28日上午交付香港方面。



大埔宏福苑五級火第三日（11月28日），仍有不少家屬到廣福邨社區會堂憑相片辨認親人，有市民及學生在社區會堂外獻花。（廖雁雄攝）

圖為2025年11月26日，大埔宏福苑邨發生嚴重火災，造成多人傷亡。（Photo by VCG/VCG via Getty Images）

此外，港澳辦11月28日發表「港澳平」署名文章，指出面對這場突如其來的災難，從中央到特區，從政府到民間，從香港到內地，迅速匯聚抗災救災磅礴力量，充分展現人間有情、團結大愛。

文章指，眾志成城，必能克難前行。有中央政府和祖國內地的強大後盾，香港特區政府帶領社會各界發揚獅子山精神，團結一致、排除干擾、齊心協力，一定能夠做好救災工作，渡過難關、邁步向前。

中聯辦主任周霽（右二）和港澳辦副主任農融（右一）到大埔社區中心，探望慰問宏福苑火災傷者和受影響居民。（中聯辦）

中聯辦主任周霽和港澳辦副主任農融探望災民。（中聯辦）

另據中聯辦消此前消息，11月27日上午，中央港澳辦副主任、國務院港澳辦副主任、中央政府駐香港聯絡辦主任周霽，中央港澳辦副主任、國務院港澳辦副主任農融到新界大埔社區中心和威爾斯親王醫院，探望慰問宏福苑火災傷者和受影響居民；並看望參與救援工作的醫護、警員及義工等工作人員。

周霽表示，他與農融副主任受中央港澳辦、國務院港澳辦夏寶龍主任委託，專程帶來習近平主席、中央政府對遇難人員和殉職的消防員的沉痛哀悼，對遇難者家屬和受災人員的深切慰問。相信特區政府會繼續全力搜救失聯人員，全力救助受傷人員，全力做好善後安置工作，並盡快查清事故原因。

周霽說，中央政府將繼續全力支持特區政府做好救災救援工作。特區政府如有消防救援和人員救治等方面的任何需求，中央政府將全力支持。相信香港同胞定會團結一心、共克時艱。

宏福苑11月26日發生五級火，外牆棚網燒燬後，可見牆上有不少發泡膠。（梁鵬威攝）

大埔宏福苑五級火至今（28日）第三日，消防仍在現場搜救。（廖雁雄攝）

截至11月28日上午6時，火警至少造成94人死亡，當中一名死者為消防員，另由消防處處理的傷者共有76人，包括11名消防員。截至上午7時，傷者中有12人危殆，28人嚴重，16人穩定，22人出院。