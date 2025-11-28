大埔宏福苑五級火｜楊冪推遲Prada官宣　易烊千璽新專輯宣傳暫緩

香港宏福苑5級惡火，震驚國際，不少藝人發文為香港祈禱，或宣布活動延期。



大陸女星楊冪今早發文，寫下：

希望香港同胞無恙，請大家一定要注意安全！

楊冪發文為香港祈禱。（楊冪微博圖片）

而據陸媒報導，楊冪成為Prada代言人，傳原定今日官宣，但因香港大火傷亡慘重，其團隊與品牌協商暫緩相關活動。

此外，演員、歌手檀健次原定與今早發布與美妝品牌年末假日合作曲暫緩公開。女星田曦薇主演新劇《嫁金釵》原計畫要公開宣傳海報，因香港大火，官宣計畫也延後。

而以男團TFBOYS成名，近年在影視界成績斐然的易烊千璽，其工作室也宣布專輯宣傳全面暫緩，表示香港大火牽動每個人的心，

希望所有祈福，都換來平安的消息。

