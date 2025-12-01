老翁涼亭被殺　陌生男涉舉斧頭劈事主頭　被捕稱天狼星人叫他做的

七旬翁在屯門公園的涼亭抽煙時，涉被一名素未謀面的男子從後斧頭劈頭死亡。該男子否認謀殺罪，案件今（1日）在高等法院開審。控方指，被告事發後在附近的遊樂場被發現，他被捕後認用斧頭斬老翁，且在老翁躺下後再斬多一刀，以確保把他殺死，並指這是天狼星人叫他做的，兩年後會公開原因。他又稱殺死老翁後曾到公廁自殺半小時，但未有成功。辯方不爭議被告殺人，但指他當時患分裂型人格障礙和精神分裂症，屬減責神志失常，惟控方認為有奇怪想法不足構成精神分裂，拒絕接受他承認誤殺。



被告願承認誤殺不獲控方接納

被告萬日林，35歲，被控一項謀殺罪，指他於2021年8月5日，在屯門海珠路遊樂場的涼亭內謀殺男子張國炎（70歲）。被告否認謀殺罪，願意承認因減責神志失常所致的誤殺罪，不獲控方接納。

被告萬日林事發後在附近遊樂場被捕。(資料圖片)

被告萬日林遇見警員時曾逃跑，被警員截獲。(資料圖片）

案發地點附近的男廁內有多個血鞋印。(資料圖片)

死者張國炎在公園涼亭被殺。（資料圖片)

被告萬日林想以精神失常減免刑責認誤殺，但不獲控方接納。（資料圖片)

事主頭骨破裂現場證實死亡

控方開案陳詞指，於2021年8月5日晚上9時，有途人經過涉案涼亭，見到事主在涼亭附近的地上躺臥，頭部附近有大量血跡，已無反應。救護員接報到場時，發現事主頭骨破裂，頸部有傷口，證實他已死亡。

被告袋內有摺鋸刀及斧頭

警員在附近調查，於晚上10時在恒貴街遊樂場見到被告，當時他的頸部有血跡。此外，他帶著一個袋，袋內一個木柄外露。被告之後開始慢跑，警員覺得他有可疑，遂截開追截。被告未有按要求停下，反而加速，最終被捕。警員在跌在路邊的袋內，找到一把摺鋸、一把刀連刀套和一把斧頭。

政府化驗師進行檢驗，確認斧頭的手柄及刀刃上的血跡，其DNA吻合被告和事主的DNA，推論該等血跡來自兩人。

遊樂場公廁內有多個血鞋印

警員亦在恆貴街遊樂場的男公廁，發現地下有多個血鞋印，及不同的地方有血跡，尤其廁格內有大量血跡。此外，被告被捕時，其頸部、雙手的手腕等受傷，因此被送至屯門醫院。

被告用斧頭從後斬事主的頭

同月7日，被告和警員進行錄影會面，指在涼亭見到事主食煙。被告不認識事主，亦沒有見過對方。被告未有和事主說話，便從後偷襲，用斧頭斬事主的頭。事主被斬第一刀後作出反抗，雙手嘗試推開被告，但不成功。被告繼續用斧頭斬他，即使事主躺在地上，被告仍然向事主的頭斬多一刀。被告在會面指，要確保成功殺死事主。

被告嘗試自殺半小時未成功

行兇後，被告到恒貴街遊樂場的男公廁，打算自殺。被告用鋸鋸自己的頸，亦用刀鎅手，因此造成其身上的傷勢。他嘗試自殺至少半小時，最終未能成功。當警員追捕他時，被告嘗試逃跑但不果。他希望警員開槍殺死他，但警員未有這樣做。

指天狼星人叫他殺人

被問及為何要殺人時，被告先稱沒有人著他殺人或自殺，之後又指是外星人，即天狼星人叫他殺人，兩年後會公開原因。被告又指，因「有啲嘢安排」，要他死去後處理，因此他自殺。

控方指有奇怪想法不足構成精神分裂

辯方不爭議被告案發時殺死事主，但指被告案發時患有分裂型人格障礙和精神分裂症，屬減責神志失常。控方不同意，指被告有奇怪的想法，不足構成分裂型人格障礙和精神分裂症，或不足以大為減輕他對殺人的精神責任。

案件編號：HCCC421/2023