六合彩結果｜頭獎一注中料可得8800萬 攪出號碼有得對
大埔宏福苑上周發生五級大火，至今有156人罹難，馬會上周四（11月27日）公布原定上周六（11月29日）舉行的巨額頭獎六合彩攪珠，改至今日（12月2日）晚上9時半舉行。
六合彩自11月6日攪珠，至上周二（11月25日）連續八期無幸運兒中頭獎，多寶累積至7,144萬元（$71,442,523）。馬會估計如今晚10元一注獨中，幸運兒可得8,800萬元巨額橫財。投注晚上9時15分截止，總投注額194,767,307元。馬會公布，今晚頭獎再無人中，多寶累計增至9,302萬元（93,020,438元），估計周六（6日）晚攪珠，10元一注獨中可得1.2億元。
今晚攪出號碼為：6、18、29、34、37、38；特別號碼為：39
馬會公布，今晚頭獎無人中；二獎有11.5注中，每10元一派彩625,440元，三獎328.9注中，每10元一注派彩58,310元。
連續八期無幸運兒中六合彩頭獎 因大埔火災上周六不攪珠
六合彩自11月4日星期二「幸運二金多寶」有人中頭獎後，由11月6日至11月25日的另一個「幸運二金多寶」攪珠，一連八期都無人中頭獎，多寶累積至7,144萬元（$71,442,523），馬會原定11月29日星期六晚攪珠，但大埔宏福苑上周三（11月26日)發生五級大火，死傷枕藉，全城傷悲，且未救熄，馬會上周四遂宣布延至今晚才攪珠。
今日是大埔宏福苑火災死者「頭七」，是晚六合彩攪珠現場及畫面採用素色，主持及監場嘉賓穿素色衣服，在攪珠時更沒有背景音樂。
▼2025年11月4日 六合彩「幸運二金多寶」攪珠▼
累計攪出最多次數五個號碼：30、49、24、22、13
截至上一次攪珠，合共49個號碼中，共有3個號碼累計攪出超過500次，「一哥」仍然是30號，共出現510次；排第二是49號的507次；排第三位是24號的502次；排第四位及第五位為22號及13號，分別攪出496次及491次。
六大冷門號碼依次不變：19、41、23、25、43
最冷門號碼以19號攪出430次居尾，其次是41號只攪出437次；而23號及25號同列尾三，各攪出439次；43號攪出444次排尾五。
屯門市廣場投注站售出多一張頭奬彩票 威脅中環士丹利街投注站地位
截至6月30日，今年上半年內有兩個運投注站共售出三張六合彩頭奬彩票，當中上水石湖墟投注站賣出兩張，累計增至35張，與九龍灣德福及大埔廣場投注站並列第七位。
餘下一張出自屯門市廣場投注站，累計有45張，比最旺的中環士丹利街投注站只少兩張，而丹利街投注站仍以售出47張六合彩頭奬彩票居榜首。