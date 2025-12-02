宏福苑火災｜中國石化捐1000萬　宣布豁免宏福苑用户11月份氣費

11月26日，新界大埔宏福苑多棟住宅樓發生火災後，各界熱心捐款救援。中石化（香港）表示，為表達關懷與支持，決定豁免宏福苑石油氣用户2025年11月份的氣費。



中石化稱，始終心繫香港同胞的安危冷暖，全力做好能源保供、物資調配等重點工作，統籌組織駐港機構捐款1000萬港元，支持火災救援、過渡安置和災後重建。中石化表示，宏福苑火災令人痛心，「我們對遇難者深表哀悼，對傷者及家屬致以誠摯慰問。」



中石化（香港）宣布豁免宏福苑用户11月份氣費。（中石化）

中石化指出，火災發生後中國石化第一時間優先保障救援車輛用油並24小時值守，運送6000個口罩至庇護中心，設立物資點發生活品，附近加能站全天候運營。中石化將持續關注相關進展，全力支持配合特區政府開展救災善後工作，與香港各界同心協力、共克時艱，支持受災民眾重建家園。

中石化向此次火災中不幸遇難的同胞表示深切哀悼，向傷亡者家屬表示誠摯慰問，向消防及救護人員致以崇高敬意。