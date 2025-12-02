宏福苑大火｜深圳海關快速驗放無人機、機械外骨骼裝備等援港物資

大埔宏福苑五級大火造成嚴重傷亡。12月2日，內地海關總署通報，宏福苑火災期間，深圳海關快速驗放多批援港物資，包括救援無人機、機械外骨骼裝備、帳篷等。



內地海關總署稱，11月29日，根據香港特區政府提出的第二階段物資需求清單，本階段首批物資機械外骨骼裝備、帳篷、消防靴等，於當晚經皇崗口岸通關。

深圳海關成立「現場應急救援保障工作組」，提前掌握救援物資通關計劃，並提供接駁過貨服務；設立「7×24小時」應急救援專用通道和專用窗口，實施「專人查驗、優先放行」機制，確保物資快到快驗快放。

11月27日晚上10時05分蓮塘口岸關閘後，20部內地援助香港大埔宏福苑火災的救援外骨骼助力機器人需要緊急通關。蓮塘海關第一時間啟動延時通關應急預案，增派人手加強全流程通關引導，快速驗放該批救援外骨骼助力機器人，在深港交界線處會同香港海關順利完成深圳市消防救援支隊與香港消防處的物資交接。

11月27日，蓮塘海關在口岸旅檢大廳開通「應急救援物資優先通道」，快速驗放10部內地援助香港大埔宏福苑火災的救援無人機，並在深港交界線處，會同香港海關順利完成深圳市消防部門與香港消防局的物資交接。