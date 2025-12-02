1.2億頭獎六合彩｜12.6周六晚攪珠　即睇五大熱門及冷門號碼

六合彩今晚（ 2日）攪珠，原預計頭獎10元一注獨得可獲8,800萬元，不過未有幸運兒得到此巨額橫財，即頭獎無人中，多寶累計增至9,302萬元（93,020,438元）。馬會派彩後公布，下期會在周六（6日）晚攪珠，周四（4日）晚不舉行，估計頭獎10元一注獨中，可得1.2億元巨額獎金。



截至今晚攪珠，五大熱門號碼依次為30、49、24、22、13，首三個自2002年7月以來，攪出超過500次；五大冷門號碼依次不變，依次為19、41、23、25、43。



六合彩12月2日攪珠，若10元一注獨中，馬會估計可得8,800萬元巨額橫財，深水埗汝州街投注站人頭湧湧。（鄭子峰攝）

11月4日起累計9期頭獎無人中

六合彩自11月4日星期二「幸運二金多寶」有人中頭獎後，由11月6日至11月25日的另一個「幸運二金多寶」攪珠，一連八期都無人中頭獎，多寶累積至7,144萬元（$71,442,523），馬會原定11月29日星期六晚攪珠，但大埔宏福苑上周三（11月26日)發生五級大火，死傷枕藉，全城傷悲，且未救熄，馬會上周四（11月2７日)遂宣布延至今晚才攪珠。

12月2日六合彩攪珠結果。（馬會直播截圖）

不過今晚攪珠過後，馬會公布頭獎又無人中，即累計九期頭獎落空。多寶累計增至9,302萬元（93,020,438元），估計周六（6日）晚攪珠，10元一注獨中可得1.2億元。

攪珠周六晚9時半舉行，9時15分截止投注。馬會周四晚不攪珠，以便有更長時間供買彩票。

累計攪出最多次數五個號碼：30、49、24、22、13

截至今晚攪珠，合共49個號碼中，共有3個號碼累計攪出超過500次，「一哥」仍然是30號，共出現510次；排第二是49號的507次；排第三位是24號的502次；排第四位及第五位為22號及13號，分別攪出496次及491次。

2002年7月4日至2025年12月2日的攪珠結果統計。（馬會網頁截圖）

五大冷門號碼依次不變：19、41、23、25、43

最冷門號碼以19號攪出430次居尾，其次是41號，只攪出437次；而23號及25號同列尾三，各攪出439次；43號攪出444次排尾五。

截至6月30日累計售出頭獎彩票的十大幸運投注站。（馬會網頁圖片）

屯門市廣場投注站售出多一張頭奬彩票 威脅中環士丹利街投注站地位

截至6月30日，今年上半年內有兩個運投注站共售出三張六合彩頭奬彩票，當中上水石湖墟投注站賣出兩張，累計增至35張，與九龍灣德福及大埔廣場投注站並列第七位。

餘下一張出自屯門市廣場投注站，累計有45張，比最旺的中環士丹利街投注站只少兩張，而丹利街投注站仍以售出47張六合彩頭奬彩票居榜首。

