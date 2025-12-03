宏福苑大火｜天台工人驚險逃生拍下消防到場一刻　盼勿責怪維修工

大埔宏福苑奪命大火，過百人死亡，當中包括維修工人。最先起火是宏昌閣，當時分判商工人阿明（化名）向《香港01》講述驚險逃生過程。他當時在天台工作，工具突然跳電，他抬頭望才驚覺有黑煙，跑了幾層樓梯後抵不住濃煙，在中途搭電梯逃到地面。他說曾叫屋苑職員開啟所有警鐘，警示所有居民，但到最後都無聽到警鐘聲。

消防指11月26日下午2點51分接報有火警，阿明翻看手機相片拍攝時間，發現約2點52分發現有火，2點59分逃到地面，現場有一輛消防車，未見很大火；到3點10分，火光已沖天。

阿明說遲一分鐘就走不到，災難發生後失眠多日，內疚未能救更多人。他理解大眾將火警歸咎工程公司和吸煙工人，但網上流傳相片但吸煙工人已解僱多時，而很多屋苑的工人都有責任心，亦有管工返回火場疏散工人而不幸罹難，希望大眾不要過份責怪工人。



2025年11月26日大埔宏福苑發生奪命大火。阿明（化名）在最先起火的宏昌閣天台工作，火警發生不久後他逃到地面，當時屋苑已彌漫着白煙，有一輛消防車到場。電話記錄拍攝時間為下午2點59分。（受訪者阿明提供）

14:52天台逃生 濃煙攻入後樓梯

宏福苑工程分判商工人阿明，當日在最先起火的宏昌閣天台工作。他憶述，當時無火警鐘無響起，是工作用的電燈突然熄滅跳掣，他嗅到燒焦味，抬頭發現大量白煙，才驚覺發生火警要逃生，當時是下午2時52分：「我想當時視野只剩三四成，因為我在該處工作了一段時間，記憶知道後樓梯位置在哪，要摸住牆、摸黑找後樓梯。」

阿明指跑下樓時，曾遇幾名住客問發生甚麼事，但他亦自顧不暇：「我說不要問了，馬上逃走。」阿明指，後樓梯有窗戶早前被拆除，只用木板封住「生口」方便工人出入外牆棚架，但濃煙和熱氣亦因此攻入梯間：「全程我都用手臂箍住鼻，減少吸入濃煙，但也很難。」

中途搭電梯14:59到地面 未見大火消防車已到場

因濃煙太多，阿明呼吸困難，雙眼亦被煙熏得眼水直流，他到達14樓時走入樓層走廊喘口氣，打算「回啖氣」再往下跑，不料再推開防煙門時，後樓梯的情況變得更惡劣，濃煙變得更多。他當時判斷，沿後樓梯向下逃生已不可能，慌亂之間見樓層電梯仍在運作，故嘗試接電梯，幸好成功乘坐電梯到地面，當時是下午2時59分。

他逃出時，大廈大堂已起火冒黑煙，他因濃煙咳嗽、乾嘔、流眼水，但亦用手機拍下現場相片，屋苑已彌漫着白煙，未見大火，有一輛消防車到場。

2025年11月26日大埔宏福苑發生奪命大火。阿明（化名）在最先起火的宏昌閣天台工作，火警發生不久後他逃到地面，約10分鐘後，即下午3點10分，大火已燒等整幢大廈。（受訪者阿明提供）

15:10火光沖天

消防到場後，阿明指自己有去幫忙抬走緊急通道的紅色閘欄，讓消防車進入屋苑。當日天氣乾燥又大風，火舌被吹到四周的大廈，有鄰座大廈的低層因此着火，阿明指曾與其他工友人拉出垃圾房的水喉向低層射水，直至警方以安全為由要求他們撤離。3時10分，阿明拍下的照片見到火勢已燒到樓宇高層，火光沖天。

着屋苑職員響警鐘 離開時無聽到

阿明指，他在火勢未蔓延到其他大廈前，曾在地面見到宏福苑維修部的職員，並要求對方開啟屋苑所有警鐘，警示所有居民撤離，但對方好似不知道情況有多急切，只表示先去了解情況，而阿明最後都無聽到警鐘聲：「其實都想像得到，一定會燒到左右兩邊的大廈，但是他，我不懂說，是否態度不太緊張。至少要讓所有居民都知道事發生，讓大家提高警覺，我覺得這樣傷亡人數一定可以減低。」

2025年12月1日，大埔宏福苑五級火災後，警方依然在災場調查，現場遺留部份無燃燒的棚網。（夏家朗攝）

遲一分鐘就走不到 內疚未能救人

幸運逃生的阿明，指自己的情緒至今仍然起伏：「頭幾晚我都睡不了，到今日見到新聞或其他人悼念的片段，我都會忍不住流眼淚。心裏想對在那裏走咗（離世）的人講聲對唔住。」

他指除住戶外，有在外牆的工人找到不「生口」無法逃生，在另一座工作的分判商管工賴先生亦因返回現場疏散工友罹難，自己亦因此感內疚：「自己應可以做多一點，但我知道遲走30秒至一分鐘，就一定走不了。」

網傳吸煙工人早被解僱 大部份人有責任心

阿明指，留意到坊間有不少人因火警指責工人和工程公司，他對此亦感理解，但他指自己在宏福苑工作一年多，觀察到大部份工人都有責任心、有禮貌，之前網傳在棚架吸煙的工友亦早被解僱，希望網民勿一味就事件責怪工人。他又指，很多工人亦因事件感難過，亦因奪命大火面臨失業：「我不想因為這件事，令大眾對工人印象惡化。」

對於工程物料的安全性及監管問題，阿明指工人都是「打份工」、「完全控制唔到」，難以質疑工程公司使用的物料，但有關問題都關係到工人的安全，希望政府可以加強監管。