宏福苑火災．有片｜71歲管工回頭叫工友走遇難　片段拍得最後身影

大埔宏福苑五級大火導致過百人死亡，當中4人確認為屋苑大維修的工人，還有1人尚失聯。71歲二判管工賴先生得悉起火後同樣叫工友疏散，及到地面幫忙協助救火，豈料被雜物擊中後身亡。網上片段拍得賴先生最後身影，可見他通知消防員後，折返大廈叫工友疏散。



賴先生兒子在網上發帖，引述逃出生天的工人指爸爸一邊滅火，一邊叫人離開，亦有部份工人選擇一齊幫忙，不幸地爸爸由地下跑上10樓後遇難，撒手人寰。賴家指爸爸是家庭經濟支柱，惟目前很多資助都是提供予宏福苑居民，對工人的支援較少，但多謝工會等各方，盡量為工人提供幫助。



大埔宏福苑大火災，71歲管工賴先生一度步出火場通知消防起火位置，其後折返通知其他工人離開，最後不幸被雜物砸死。（striking_biking@threads）

個棚火燭呀！走啦阿叔！冧緊啦！ 事發當日街坊在元洲仔拍得影片

有市民在社交平台threads上載兩段影片，拍得宏福苑宏昌閣一樓棚架率先起火，指當時與朋友在元洲仔傾偈時聽到「嘭嘭聲」，火勢愈燒愈烈，他們立即呼籲居民離開，大叫：「快啲走呀！火燭呀！」期間不斷有竹枝從高處墮下。

「喂快啲走呀！快啲走呀！走啦！走呀！」呼籲逃生的聲音此起彼落，不過一名男子的身影在地面走動，他是後來證實在現場離世的71歲管工賴先生。

賴家指爸爸是家庭經濟支柱，惟目前很多資助都是提供予宏福苑居民，對工人的支援較少，但多謝工會等各方，盡量為工人提供幫助。

片段可見，火勢在短短1分鐘快速蔓延，需要愈燒愈烈，大量棚竹從高處墮下，大廈頓成火海。

宏福苑火災時大量棚竹從高處墮下，火勢迅速蔓延。（夏家朗攝）

建造業總工會日前（11月30日）派人探望一眾遺屬，理事長周思傑指這批工友及家屬也需要有援助及關注，形容他們辛勤工作，卻無故因為火災而死亡。工聯職安健協會向每位遇難工友家庭發放了兩萬元應急慰問金，建造業總工會亦會協助工人與承辦商及勞工處協調，追討10月的欠薪。

71歲二判管工賴先生，遺下太太及兩名子女。（建造業總工會提供相片）

四名遇難工人是在災情最嚴重的宏昌閣及宏泰閣工作。

大埔宏福苑五級火翌日（11月27日），廣福邨社區中心開放予失聯者家屬，憑照片認失聯家人。（資料圖片/鄭子峰攝）