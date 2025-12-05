阮建中代表中產夾心階層發聲 反圍標保安全 關顧弱勢

2025年立法會選舉如箭在弦，自由黨港島東候選人阮建中面對該選區有五人爭兩席的局面下，堅定為中產發聲、為夾心打拼，有感當前中產夾心與年輕人缺乏向上流動，他提出以「夾心流轉公屋」為核心等十大政綱，主張通過「十年為期租住公屋單位、十年後退還部分租金」機制，協助中產夾心階層積累資金，增加向上流動機會。



港島東4號候選人阮建中聆聽市民的意見。

自2019年起成為區議員，阮建中為社區服務多年，曾處理逾5000宗社區個案，提交40份改善建議，開設逾300場街站聆聽意見，並曾進行60多次街訪視察，故深知中產夾心的需要和困境。「我們的年輕家庭，既要面對沉重的生活負擔，又要面對子女教育開支不斷上升，而年輕一代要面對高樓價和高租金之餘，同時亦缺乏向上流動機會。」

阮建中服務社區多年，經常落區關注市民的需要。

破解青年流動困境 幫助年輕人在「最需要時期積累資本」

阮建中提及當前香港年輕一代正面臨高樓價、高租金的雙重壓力，年輕人儲蓄十分困難，更遑論置業，有些更因缺乏機會而選擇「躺平」。阮建中強調，香港是力爭上游的社會，當前最迫切的是要讓年輕人「先富起來」，必須能讓年輕人先累積資金、發展事業，才能談組建家庭、置業等人生規劃。他支持政府施政報告所提出的置業階梯，認為現行住房政策非常需要階段性的輔助機制。

故此，阮建中力推「夾心流轉公屋」，主要讓收入超過公屋申請上限，但仍未能負擔私人住宅的「夾心階層」家庭及青年人，可以繳交市值租金入住「夾心流轉公屋」，但政府只收取公屋標準租金，並為租戶儲蓄差額。十年後，政府向他們發還相關差額，讓他們用以實現置業、結婚、 生育小朋友或創業等人生計畫。他解釋流轉機制既能提高房屋資源使用效率，又同時為年輕人提供實質性的財務支持。

憑藉多年地區工作經驗 加強長者社區配套

除了為中產發聲，優化長者社區配套，亦是阮建中的政綱之一。

香港已步入超高齡社會，阮建中提倡構建長者友善的社區配套，各部門在城市規劃以至地區管理上，需要更照顧長者需要，以用家角度出發去作出改善。例如全面檢討並維修行人路面經常凹凸不平的方法、加快建設無障礙通道、輸入海外醫護增加醫療資源等。另外，阮建中更希望可以擴展長者暫託服務、縮短政府資助的長者上門送餐輪侯時間、加快為長者住戶安裝智能意外偵測系統等，務求全方位照顧長者的需要。

阮建中主張「反圍標、保安全」，保障住戶權益與安全。

面對社區設施改善、交通配套，到居住環境優化，阮建中亦關注到不少業主面對大維修時的困擾與不公，堅決主張「反圍標、保安全」，推動透明、公正的監察機制，確保大維修工程合理進行，保障住戶權益與安全。

全面推展中產及長者醫療保障 放寬自費藥物收費上限

阮建中為居民安排流感針注射。

針對改善中產夾心及長者醫療保障，阮建中提倡增設公立醫院自費藥物的年度收費上限，規管自願醫保的年度保費增幅，減輕醫療開支負擔，避免中產及夾心因大病致貧，並加快新藥審批及納入安全網。

阮建中堅守地區工作，關注社區各項民生問題。

「真正的政策不單單是口號，要用經驗與新思維解決問題。」阮建中承諾會堅持把中產夾心及中小企的聲音帶入立法會，為大家改變現時中產及夾心階層「交稅多，福利少」的困局，協助大家「向上流」而非「向下流」。

今屆立法會港島東選區，除了阮建中（4號）外，同區參選人亦包括吳秋北（1號）、植潔鈴（2號）、郭浩景（3號）和李清霞（5號）。

