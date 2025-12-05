韓團TWICE周末啟德體育園開騷　一文睇入場／門票／交通／違禁品

韓國人氣女團TWICE明天（6日）起一連兩日，首度來啟德主場館巡演，舉行《THIS IS FOR》WORLD TOUR IN HONG KONG演唱會。啟德體育園提醒觀眾出發前預先領取實體門票、查閱入場時間及閘口路徑，預早計劃交通安排，預留充裕時間往返場館。



分時段入場 Y閘觀眾可經啟德站D出口前往

為確保觀眾的入場安排順利，啟德主場館將因應演唱會門票類別，實施分時段入場安排。持企位門票的觀眾可於演唱會當日上午11時30分起在安檢後，於Ａ、Ｃ及Y閘的指定等候區排隊。觀眾要根據自身情況選擇合適的時間到場安檢，排隊等候和入場時，遵從現場工作人員指示，有序分批入場。

前往Y閘的步行路徑與其他閘口不同。Y閘設於地面，乘搭港鐵的觀眾，於啟德站D出口出站後可沿啟德車站廣場及沐泰街迴旋處步行前往，經過承啟道行人過路設施後到達該閘口。

持其他門票（即非使用Ａ、Ｃ及Y閘）的觀眾可於下午4時開始入場。按照門票上所示的閘口，觀眾可選擇經西橋（較近港鐵宋皇臺站）或中央廣場（較近港鐵啟德站）前往。提前規劃行程，預留足夠的時間安檢，以免影響入場時間。

水瓶／攝影器材限制

入場要遵守場地規則，注意攜帶物品的限制，包括專業攝影器材、攝錄機、平板電腦、手提電腦、三腳架、任何尺寸大於38 厘米x 30厘米x 20厘米的隨行物品、任何尺寸大於50厘米x 50厘米的橫額及標誌、任何即棄塑膠瓶，以及超過35厘米的長傘等均不可帶入場內。容量不超過600毫升的便携式水瓶／杯可以攜帶入場，但不得附有瓶蓋／杯蓋及任何液體。

如有需要，入場人士可使用場外的臨時儲物架或雨傘桶暫存物品，但需自行評估風險；或選擇付費行李寄存及設於啟德零售館內的電子儲物櫃服務，並於離場時領回物品。