TWICE世界巡迴演唱會2025香港｜優先＋公售搶票攻略｜座位表+連結

TWICE世界巡迴演唱會2025香港站｜優先＋公售搶票攻略｜TWICE <THIS IS FOR> WORLD TOUR IN Hong Kong，今個星期三（9月17日）起優先發售，然後9月19日正式公售，各位fans不要錯過！想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



TWICE世界巡迴演唱會2025香港站 ｜9.17 Trip.com優先發售

開賣時間：2025年9月17日下午6時30分

開賣連結：Trip.com直購連結

TWICE世界巡迴演唱會2025香港站 ｜9.18 Livenation優先門票發售

開賣時間：2025年9月18日中午12時

開賣連結：連結1

TWICE世界巡迴演唱會2025香港站 ｜9.19 門票公售

開賣時間：2025年9月19日中午12時

開賣連結：連結1

TWICE 2025《THIS IS FOR》世界巡演 香港站 購票資訊及連結

人氣女團 TWICE 在今年7月展開第六次世界巡演 「THIS IS FOR」，香港演出將於2025年12月6日在香港啟德主場館舉行，帶來精彩的現場表演與粉絲近距離互動。她們去年成功完成第五次世界巡演「READY TO BE」，當中遍及全球27個城市，總觀眾人數高達150萬人次，創下破記錄的佳績。TWICE於7月推出第4張正規專輯「THIS IS FOR」，展現全新音樂風貌。帶來全新的歌曲及世界巡演，TWICE將會在今年夏天再次席捲全球，引來熱切關注。9月17日於Trip.com、9月18日於LiveNation優先發售，而9月19日則正式於Cityline公售。

票種及票價

VIP (站位)：$2499、$1799

$1799、$1499、$1099、＄899、$799

VIP PACKAGE - HKD 2499

▹ 參與演前 Soundcheck 活動

▹ VIP紀念卡牌及掛繩

▹ 明信片一套

▹ VIP專屬周邊商品排隊區

TWICE世界巡迴演唱會2025香港站｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「TWICE世界巡迴演唱會2025香港站」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。