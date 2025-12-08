宏福苑大火｜採家屬DNA比對遺體　結果需4至6星期　殯儀業籲忍耐

大埔宏福苑五級火，至今仍有31人失聯，亦有部份遺體未能辨認。他們未被界定死亡，難以處理身後事。警方今日（8日）安排失聯人士家屬到大埔廣福社區會堂進行脫氧核糖核酸（DNA）口腔拭子採樣，以供辨別遺體身份。有家屬採集DNA後，獲告知需等4至6星期才有結果。他指原安排了父親在本月27號火葬，倘未有火葬紙，可能需延遲完成下葬。他希望有關部門可加快處理速度，「始終我哋都好想盡快行出陰影。」



殯儀業商會理事長鄭志傑指，理解家屬心情沉重，但認為有必要花時間核實遺體的身份，「唔搞清楚個遺體係邊個，有機會日後永世拜錯山，我哋唔能夠接受呢個情況。」另外，外界關注部分失聯個案未能尋回遺體，難以確認死亡。如果需列作失蹤，即等7年才可宣告死亡和下葬。鄭志傑指，發出死亡證明涉及資產、保險索償等範疇，須相當嚴謹處理，認為按程序處理是對各方的保障。



大埔宏福苑五級火，警方災難遇害者辨認組（DVIU）人員12月3日繼續進入災場，尋找遇難者遺體。（梁鵬威攝）

12月2日大埔宏福苑，焚燒較嚴重大廈牆面熏黑。（梁鵬威攝）

家屬在所屬單位房間内發現一具骨骸認為是遇難父親 惟仍存不確定

大埔宏福苑火災歷時逾43小時，部分災民的遺體被燒至面目全非，難以辨認身份及處理身後事。警方今日安排失聯人士家屬進行脫氧核糖核酸（DNA）口腔拭子採樣，以辨別遺體身份。

一名家屬向《香港01》表示，其62歲父親於大火中罹難，有部門於其所屬單位房間内發現一具骨骸，認為屬於父親。不過，有職員曾向他表示，單憑遺骸所在位置，不可確認屬於其父，因不確認是否曾有其他人進入單位避難。

今早有家屬進入會堂採樣。（馬耀文攝）

採集DNA後需等4至6星期才有結果 已擬本月27日火葬父親遺體

他今日到大埔廣福社區會堂採集DNA，獲告知需等候4至6星期才能發出結果。他表示，原安排本月27日火葬父親遺體，倘若未能如期取得「火葬紙」，需延遲辦後事。他希望有關部門特事特辦，加快處理速度，形容「始終我哋都好想盡快行出陰影」。

一般而言，如面對非自然死亡個案，警方會向死因裁判官提交報告，裁判官根據報告決定是否需要進行屍體剖驗、進一步調查或開展研訊，以確定死因。裁判官並會根據情況簽發「土葬令」或「火葬令」。確立死因後，死亡登記官會進行死亡登記，家屬可向入境處領取「死亡登記記項的核證副本」。

殯儀業商會理事長：要謹慎核實遺體身份免日後永世拜錯山

殯儀業商會理事長鄭志傑表示，目前如家屬希望安葬罹難者，需等待死因裁判官確立遺體身份。他坦言過程或需一些時間，理解家屬希望盡快安葬，但認為有必要謹慎核實遺體身份，「唔搞清楚個遺體係邊個，有機會日後永世拜錯山，大家都唔能夠接受呢個情況。真相係重要，無論用幾多時間，都係重要。」

如找不到遺體會列作失蹤 需等7年才能法定宣告死亡

部分遺體已燒成灰燼，難以確立死亡。倘若列作失蹤，需要等7年才能法定宣告死亡。至於今次火災有沒有特事特辦的空間，鄭志傑指發出死亡證明需要相當嚴謹，「大家都要理解，如果法庭出死亡證明，係冇得收回，好多事已經納入程序，包括資產、保險索償……係冇得返轉頭，呢個係對大家保障。」他又指，家屬可向搜證部門提供更多資料，例如家屬最後出現的位置，幫助人員搜查殘餘物等。

警務處處長周一鳴日前見傳媒時，曾被問及失聯者未證死亡，會否影響家屬申領死亡證，周一鳴說從家屬的角度出發，會先讓亡者入土為安，其後會再視乎情況，協助受影響的市民。