宏福苑火災｜民建聯倡富善邨對開熟地重建　目前為建造學院訓練場

宏福苑火災造成嚴重傷亡，下一屆立法會將處理重建、善後等工作。民建聯今天（8日）舉行記者會總結立法會選情，其中行政會議成員、黨主席陳克勤建議在大埔富善邨附近一幅熟地重建，由於該地皮已是熟地，會立即向政府提出重建和賠償方案。



民建聯大埔北區議員胡綽謙向《香港01》表示，該地皮目前是香港建造學院大埔訓練場用地，用地鄰近富善邨，有一定生活及交通配套，相信容易開展建屋工程，不用再平整土地，附近亦有成熟交通配套。



民建聯主席陳克勤今天（8日）下午開記者會回應大埔火災對選情影響。（羅國輝攝）

民建聯倡富善邨對開熟地重建

陳克勤指，會繼續支援宏富苑災民，目前已在富善邨附近找到一塊可即時展開重建的熟地，附近亦有臨時巴士廠可作擴建。至於該地應起多少座樓宇、預計工期等，則需由政府判斷。他又表示，居民對安置有不同意見，該黨已構思數個重建和賠償方案，會馬上向政府提出。

胡綽謙。（資料圖片/胡綽謙Facebook相片）

該地皮目前是香港建造學院大埔訓練場用地。

胡綽謙：目前為建造學院訓練場 有一定生活及交通配套

胡綽謙補充，該地皮目前是香港建造學院大埔訓練場用地。他說，用地鄰近富善邨，有一定生活及交通配套，預料一經獲批動工，以組裝合成方式建造，最快一年多完工，如政府同意，最主要取決於立法會批錢進度。

他又說，方案需收集居民意見，一邊廂有居民希望重建，芳一邊廂有人不想回大埔住，須盡量平衡需要，取得共識。