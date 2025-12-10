工展會｜周六開鑼　廠商會料火災影響入場意欲　宣傳會「溫暖啲」

第59屆工展會將於本周六（13日）至明年1月5日在維多利亞公園舉行。今年工展會共設超過900個戶外攤位、12大主題展區，繼續有多項一元、十元優惠。有展商表示，有因為大埔宏福苑火災擔心銷情，但期望展會可以為市民帶來正能量，又預備了禮物為入場的災民打氣。



廠商會會長盧金榮指，廠商會在火災後已捐出1,000萬元，包括今屆工展會部份門票收入，稱市民入場除了能推動本港經濟，亦可以幫助到受影響居民。他認為，雖然火災或影響市民入場意欲，但認為社會仍需要復常，加上留意到近期訪旅客數字不錯，預計今年入場次約為130萬，又期望營業額會創新高。



今年工展會繼續推出一元、十元暖心價等優惠產品。（梁鵬威攝）

工展會今安排傳媒率先參觀各個攤檔準備工作，今年攤檔數目與去年相約，共有900多個攤檔，展區數目增至12個，除了「chill飲chill 食區」將加大一倍，全新主題區「家鄉風味區」首次引入12個內地省市的特色攤檔，有來自內蒙古、呼和浩特、四川、重慶等地的特產，同樣新設的「樂齡活力區」則是特別為長者和家庭設計，集合保健食品、中成藥、按摩器具等。

多間展商推出一蚊優惠，包括阿一鮑魚推出即食鮑魚、花菇、蝦子麵福袋；壽桃牌有長壽麵線八個禮盒裝；廣昌隆則有包裝臘腸，及100元全場任選優惠券。

大埔振興肉丸今年首次參展。（梁鵬威攝）

有品牌札根大埔五十多年 稱為到場災民送禮物包

今年首次參展的大埔振興肉丸推出一元一包肉丸優惠，展期頭八日每日限量五十包，亦有全日原粒肉丸試食等。執行董事陳岳成表示，由於首次參展，未太估算到銷情及目標，以宣傳、試反應為主。雖然他對銷情感到樂觀，但提到品牌札根大埔五十多年，火災亦令公司感到難過、擔心，期望展會可以為災民帶給正能量，又指會為到場的災民送上禮物包。

大埔振興肉丸執行董事陳岳成表示，未太估算到銷情及目標，今次參展以宣傳、試反應為主。（梁鵬威攝）

「真露」首次參展 推一元燒酒優惠、送手拉車吸客

韓國燒酒品牌「真露」今年亦是首次參展。代理商金達世紀有限公司品牌經理方秋岸表示，未有估算營業額，但會以「多買多送，送到你驚」的策略吸客，例如有一元燒酒優惠、送手拉車、韓國女星兼品牌代言人iu的贈品等，加上每年工展會都有過百萬入場人次，對銷情有信心。被問到工展會入場人士人年紀較高，會否擔心無法吸引客人，她指品牌札根多年，不論年齡層都有受眾，又指會推出較清淡的調酒，吸引未接觸過燒酒的客人。

「真露」代理商金達世紀有限公司品牌經理方秋岸表示，會以「多買多送，送到你驚」的策略吸客。「真露」代理商金達世紀有限公司品牌經理方秋岸表示，會以「多買多送，送到你驚」的策略吸客。

參展商：火災影響氣氛、經濟不景 採薄利多銷策略

參茸藥材公司南北行今年推出十元湯包福袋，高麗蔘買一送一等優惠。聯營業務發展經理崔家權指，留意到火災影響氣氛，加上經濟不景，故今年會以薄利多銷為策略，部份限量優惠更是低於成本價，期望生意額可以與上一屆工展會持平。

南北行聯營業務發展經理崔家權指，留意到火災影響氣氛，加上經濟不景，故今年會以薄利多銷為策略。（梁鵬威攝）

廠商會會長盧金榮指，為支援大埔宏福苑災民的緊急需要，廠商會已即時捐出1,000萬元，包括今屆工展會部分門票收入，故市民入場除了能推動本港經濟，亦可以幫助到受影響居民。廠商會將持續發動參展商、會董會成員及會員企業踴躍捐輸，支援長遠重建工作。

廠商會料大埔火災影響市民入場意欲 宣傳會「溫暖啲」

盧金榮又提到，雖然大埔火災或影響市民入場意欲，但認為社會仍需要復常，加上留意到近期訪旅客數字不錯，預計今年入場次約為130萬，又期望營業額會創新高。他又提到，留意到近日社會氣氛，故宣傳上會「溫暖啲」，由關愛角度出發，避免過份喜慶。

廠商會副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆表示，今年工展會購物優惠誠意十足，開幕、閉幕、聖誕節期間都有優惠，另外今年繼續有十元暖心價等優惠產品，包括鮑魚、蟲草、健康食品、葡萄酒等，期望市民可以踴躍入場。

展會入場費用為10港元，身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場。除了最後一日展期，每日晚上七時起，所有人均可免費入場。