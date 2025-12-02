工展會2025懶人包｜$1優惠＋30檔美食＋送紅白酒｜附免費入場方法

工展會2025懶人包｜第59屆工展會將於12月13日一連24日在銅鑼灣維多利亞公園舉行！活動將設有12個主題展區、集結多達900個攤位。除了有每年必搶的$1貨品優惠外，今年還特別增設了兩大全新展區！《香港01》「好食玩飛」記者已為大家整合是次工展會的詳細內容，包括展區介紹、重點購物優惠、精彩活動等，即睇下文了解！



工展會2025懶人包｜門票售價多少？什麼人免費入場？

第59屆工展會將於2025年12月13日至2026年1月5日，為期24日在銅鑼灣維多利亞公園舉行。今年主題為「品牌萬千 工展傳承」，活動將設有12個主題展區，逾900個戶外攤位。展區分為香港名牌廣場區、食品飲料區、糧油麵食區、蔘茸海味湯料區、美容保健區、服飾精品區、生活家居區、Chill飲Chill食區、美食廣場、家鄉風味區、樂齡活力區及推廣區。

工展會的入場收費為$10，而身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士可免費進場。此外，除了展會最後一天（1月5日），由晚上7時起，所有入場人士均可免費入場。

工展會2025詳情：

展覽日期：2025年12月13日至2026年1月5日（展期24天）

開放時間：

2025年12月13日至22日（上午11時至晚上9時）

2025年12月23日至31日（上午11時至晚上10時）

2026年1月1日至4日（上午11時至晚上9時）

2026年1月5日（上午11時至晚上8時）

地點：香港銅鑼灣維多利亞公園

費用：$10

＊展覽會於每天結束前30分鐘停止參觀人士進場；最後一天提早至結束前1小時。



工展會2025懶人包｜有什麼新展區？

今屆工展會特別推出了兩大全新主題展區，包括「家鄉風味區」及「樂齡活力區」。「家鄉風味區」提供來自內蒙古、呼和浩特、四川、黑龍江、甘肅、大連、廈門、吉林、雲南、寧夏、武夷山及新疆等12個省市的地道特產，讓大家用一個票價，便可一站式品嘗全國的地道風味！

至於「樂齡活力區」，則專為中老年人及其家庭而設。展區融合健康生活與日常所需，展出多款健康食品、個人護理用品、保健產品、中成藥及營養補充品等，同時設有互動體驗及健康資訊，讓各位老友記能提升健康生活品質！

工展會2025懶人包｜有什麼美食必吃？

除了一系列乾貨外，工展會亦設有「Chill飲Chill食區」和熟食區「美食廣場」，「Chill飲Chill食區」將會提供來自世界各地的特色美食和美酒，例如烤魷魚、德國豬手、台灣烤腸等佐酒小食；以及葡萄酒、香檳、清酒、威士忌、果汁雞尾酒等不同濃度的酒類。現場還會有Busking街頭音樂及DJ捽碟表演，讓大家一邊享受美食，一邊Chill住聽音樂！

此外，大家還可在特式酒吧區讓專業的調酒師即場調製限定特調雞尾酒，酒品不但低至$30，而且消費即送玻璃酒杯一隻！每日下午3時，酒吧更會免費派發30杯紅／白酒！

而「美食廣場」熟食區，則集結超過30個熟食攤位，必食推介包括碗仔翅、佛跳牆、鮑魚、蛇羹等港式經典小吃；日式章魚小丸子、日式鐵板烤肉串、泰國特選椰皇、台灣芒果糯米飯等來自不同地方的美食；以及冰糖葫蘆、芒果糯米糍、榴槤千層蛋糕等甜點，逛到累了也不怕沒地方「醫肚」！

工展會2025懶人包｜$1優惠有什麼？還有什麼必搶優惠?

另外，當然不少得工展會的重頭戲$1優惠啦！雖然現時尚未公布$1商品的詳情，但參考往年，$1商品多達20款，包括$1鮑魚福袋、$1海味、$1金華火腿等，更多詳情有待公布。

而今屆工展會，亦將分時段推出數百款低至$1的「破底價」購物優惠，包括「$10暖心購」、「開鑼狂賞周」、「聖誕激抵大放送」以及「閉幕優惠大激賞」，當中更有多款產品低至2.5折！

● $10暖心購（2025年12月13日至2026年1月5日）：產品優惠低於5折

● 開鑼狂賞周（2025年12月13日至20日）：產品優惠低於2.5折

● 聖誕激抵大放送（2025年12月21日至28日）：產品優惠低於5折

● 閉幕優惠大激賞（2025年12月29日至2026年1月5日）：產品優惠低於5折



工展會2025懶人包｜長者有優惠嗎？電子支付有優惠嗎？

老友記注意啦！持有長者咭或樂悠咭之入場人士可享額外95折或以上優惠！場內逾百間商戶攤位會張貼「銀色消費商戶」標誌，方便長者識別！此外，大會將與兩大電子支付平台BoC Pay+及AlipayHK合作，向入場人士推出獨家消費優惠！

● BoC Pay+：單一消費滿$100即減$10（每人於展會日期內最多可享各優惠3次。）

● AlipayHK：每日限量消費券，滿$50減$5



工展會2025懶人包｜有什麼獎品？

工展會今年亦準備了多重獎賞活動予入場人士參與，獎品更總價值超過400萬，當中重點包括入場禮禮物、電子消費抽獎、工展會App─幸運大激賞及終極鉅賞、「投票有機會贏巨獎」抽獎券等。其中工展會App─幸運大激賞及終極鉅賞，入場人士只要在12月3日至1月4日，使用工展會App參加抽獎，便有機會贏取總值10萬的豐富獎品！

工展會2025懶人包｜重點活動有什麼？

工展會不但設有零售及飲食專區，而且還提供一系列精彩活動，重點活動推介包括：工展小姐選舉、工展超級小Model選舉、工展會DJ打碟大賽，以及聖誕限定活動等等，讓大家盡情血拼之餘，還可欣賞多元化的表演節目！

工展會現場不設售票處售賣實體門券，只接受BoC Pay、八達通、AlipayHK、支付寶及微信支付即時付款入場。現場不設電子支付工具的增值服務，入場市民需確保電子支付 工具有足夠儲值額。現場購票不設收據。

網上購票︰電子門券於11月13日起透過工展會App、八達通App、AlipayHK、支付寶優先以早鳥價發售。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略