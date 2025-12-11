銘新慈善基金啟動　推動教育及創科　首階段向大學捐贈2000萬元

由已故商湯創辦人湯曉鷗的遺孀楊秋梅創立的「銘新慈善基金」周三（10日）舉行啟動典禮。基金響應國家「建設教育強國、科技強國、人才強國」的號召，致力推動教育和創新科技發展，首階段捐贈2,000萬港元，於大學設立教授席及獎學金，以促進科研突破，並培養人工智能（AI）領域的創科人才，此舉亦呼應國家「十五五」規劃中「支援港澳打造國際高端人才集聚高地」的戰略方向。



楊秋梅女士在啟動儀式上闡述基金會成立的初衷、使命與願景。（主辦方提供圖片）

銘新慈善基金啟動典禮邀得多位政界、學界和商界重量級嘉賓主禮，並匯聚各界翹楚賢達。主禮嘉賓包括教育局局長蔡若蓮、中聯辦教育科技部一級巡視員劉懋洲、立法會議員邱達根、中文大學校長盧煜明，以及商湯科技董事長兼首席執行官、銘新慈善基金理事徐立等。

由已故商湯創辦人湯曉鷗的遺孀創立

楊秋梅致歡迎辭時表示，她與丈夫堅守同一信念——在他人需要時伸出援手。回饋社會一直是其家庭的核心價值，銘新慈善基金將從資助一名學子、支持一項大學的研究開始，點滴積累，逐步協助更多人實現夢想。她特別引述丈夫昔日演講中所言：「我們幫助他人的時候，才會成為最好的自己。」她強調，這些年來的善舉基於「取諸社會，用諸社會」的信念，她期待透過基金會把善意傳承下去。

「銘新慈善基金」於今年3月創立，其名稱寓意「梅香銘世，鷗啓新元」及「銘善意傳薪火，育科技新未來」。基金英文名稱「SophieandSean」源自楊秋梅及其丈夫湯曉鷗的英文名字，承載楊女士支持科創教育的初心，及傳承人工智能（AI）先驅湯曉鷗的科技報國理想。

銘新慈善基金正式啟動，現場主禮嘉賓（左起）包括：陳翊庭女士、盧煜明教授、劉懋洲先生、楊秋梅女士、蔡若蓮博士、邱達根先生、甄美薇女士、徐立博士。（主辦方提供圖片）

首階段設立教授席及獎學金 將支援基層學生

基金首階段鼎向中大捐贈1,000萬港元作為種籽基金，設立「湯曉鷗工程學教授席」，助力大學延攬國際優秀學者，推動工程領域科研，以期培養優秀後輩。約20人組成的中大代表團，全程見證這一冠名教授席設立，以及慈善力量與大學科研教育事業的深度聯結。

基金亦設立了總值1,000萬港元的「湯曉鷗獎學金」，供中大、香港大學、香港科技大學，及新加坡南洋理工大學頒發予從事AI領域研究的優秀博士生，預料惠及逾30名學生。

基金將持續朝三大方向發展，包括：積極拓展與香港、內地及海外大學的合作，擴展獎學金及研究資助項目至全球各地，並促進國際學術交流；在各學習階段推動STEAM（科學、技術、工程、藝術和數學）教育，培育更多未來科技人才；及透過提供經濟援助，支援有特殊教育需要和來自基層家庭的學生。