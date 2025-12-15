清華大學高級公共管理碩士香港政務人才項目 26年9月入學現正招生

清華大學公共管理學院是千禧年國內率先成立的公共管理學院，秉承「培育公共精神、創造學術新知、服務國家發展、推動人類進步」的辦學理念，為服務國家治理體系與治理能力現代化培養高層次人才。在第四輪全國公共管理以及學科評估和全國首次專業學位水準評估中，清華大學公共管理學院均獲得A+的最好成績。在「2021年軟科中國最好學科排名」中，清華大學公共管理學科排名第一。2022年，全球公共政策、事務與管理院校聯盟(Network of Schools of Public Policy, Affairs, and Administration, NASPAA)正式公佈清華大學公共管理碩士（MPA）專業學位項目再次通過國際認證，成爲中國首個完成NASPAA第二輪國際認證的MPA教育項目。未來，伴隨著清華大學建設一流大學的目標，清華大學公共管理學院將在人才培養、學術和政策規劃研究、國際交流等各個方面向建設世界一流公共管理學院的方向不懈努力，為國家和全世界的發展做出貢獻。



2022年香港特區行政長官李家超（當時爲候任行政長官）爲EMPA2019級畢業典禮發表視頻致辭

項目特色和定位

• 面向香港

• 國際一流

• 清華特色

中國內地高校中第一個面向香港特別行政區招生的高級共管理專業碩士項目。培養能植根中國、面向世界，知國情、懂港情的高級公共管理人才。

名額

每年招收學生30名。

申請資格

• 申請人持①香港永久性居民身份證和②《港澳居民來往內地通行證》或《港澳居民居住證》。

• 具有與內地（祖國大陸）學士學位相當的學位或同等學歷；

• 持國（境）外教育機構學歷的申請人，所獲學位須通過中國教育部留學服務中心認證。

• 截止到2026年我校研究生新生入學前，申請人須具有五年以上（含五年）工作經驗；且同時滿足具有大學本科畢業後三年以上（含三年）工作經驗或者獲得碩士或博士學位後有兩年以上（含兩年）工作經驗。

• 有志於服務社會、成長爲治港政務人才，具備優秀管理能力和領導潛質。

• 品德良好、遵紀守法、身心健康（符合國家和我校規定的體檢要求）。

基本要求與課程設置

1. 學習方式：本項目採取非全日制教育方式，以週末上課為主，每學年將組織短期集中學習，在學期間還將組織國際公共管理前沿研修和國內實踐活動。課程主要由清華大學公共管理學院教授講授課程，並邀請部分香港知名大學教授參與授課。攻讀學位期間需獲得總學分不少於38學分，修滿學分後，研究生需在導師指導下獨立完成一篇學位論文或實踐成果。

2. 授課語言：以中文普通話爲主，其中國際公共管理前沿研修環節為全英文教學。

3. 課程設置：包括公共管理基礎、中國國家治理和發展經驗、香港特區治理與發展、國內專業實踐、公共治理的國際經驗五大模塊。

課程亮點

特色教學：“量身定制”培養方案及課程體系，項目課程設計模塊化、特色化，設置國家治理和特區治理相關課程。在教學過程中實行與國際接軌的培養模式，充分對標NASPAA評估體系的九項勝任力，注重“價值、知識與技能” 三位一體的公共領導力的提升。邀請專家學者、高級官員參與部分授課，進行公共管理前沿講解與專業解讀。還將組織北京短期集中學習和移動課堂等等。

特色實踐：“國內專業實踐”和“公共治理的國際經驗”模組是專案課程設置的重要特色，旨在加深學生對國家基層治理思路和措施的認識和理解，多維度地把握國家公共管理領域的突出問題，對比及反思不同解決路徑；學生通過赴海外知名大學短期研修，接觸公共管理國際前沿，拓寬國際視野，提升全球治理意識。

2025年EMPA項目畢業活動

2025年EMPA項目新一屆顧問聘任儀式

2025年學生在北京清華園與EMPA專案顧問、巴黎奧運會巴黎奧運會女子重劍個人金牌獲得者江旻憓女士座談

2024年學生赴河南省林州市參加專業實踐

2023年學生赴北京冬奧會場館參加專業實踐

2025年學生赴英國劍橋大學參加海外研修

2022年由EMPA學生主要組成的“香港鄉村振興隊”獲得中國研究生公共管理案例大賽全國總冠軍

費用

學費標準爲28.8萬元人民幣/生，分兩次交清。

申請辦法

北京時間2025年11月10日8:00至2026年1月9日中午12:00，登錄“清華大學港澳臺研究生網上申請服務系統”,

填寫申請資訊，線上支付報名費（138元人民幣/人），並在申請系統中提交申請材料（請注意：報名申請環節包含三個步驟：報名登記、線上交費、提交材料。三個步驟缺一不可，完成“提交材料”環節方為報名完成）。

清華大學公共管理學院將組織材料審查組對通過材料形式審核的申請人的材料進行審閱，綜合評價申請人的學業水準、綜合素質和發展潛力，擇優遴選確定參加綜合考核名單，幷通知入圍的申請人參加綜合考核。綜合考核包括專業筆試和麵試，通常在3-4月安排。

具體可參考招生簡章：https://www.sppm.tsinghua.edu.cn/info/1170/8914.htm

聯繫方式

聯絡人：肖老師

電話：（86）10-62796240

電郵：EMPA@tsinghua.edu.cn

聽聽同學們怎麽說

耿春亞

EMPA項目2022級畢業生

騰雲香港科創集群加速器有限公司總經理，安徽省政協委員

從清華畢業20年後，我與30位超棒的同學們一起，再次走入清華園，走進公共管理學院的課堂。人生的所學、所思、所想、所做，在EMPA政務項目的三年課程學習中，在對個人、對社會、對國家、對世界認知的反復咀嚼中，在與才華橫溢、各領風騷的同學們的朝夕相處中，被揉搓整合，被提煉升華。帶著香港的風塵，再歷清華的洗禮，我領悟到了全新人生的意義。

用三句話來概括清華EMPA項目的價值：一、改變舊的認知體系，架構新的思維模式；二、與都是六邊形戰士的同學們一起戰鬥，你會重回熱血；三、與清華結緣，為你打開新的精神世界和家園。

從EMPA畢業，我投入了嶄新的事業，以香港為舞臺，讓世界看見中國創新的力量。這是中國發展的方向，這是香港嶄新的未來，這是我選擇香港的初心，這是我奮鬥前行的彼岸。歡迎熱愛香港，熱愛國家的你，加入清華EMPA的大家庭，你一定不虛此行！

禤駿遠

EMPA項目2022級畢業生

知臨集團 行政總裁

EMPA香港政務人才項目的課程體系博雅精深，涵蓋憲法與行政法之綱維、政治學與新時代中國特色社會主義之理論，並深入剖析香港基本法與公共行政之實踐，兼重學理根基與實例辨析，引領學員聚焦香港在國家發展與全球格局中的獨特使命。課堂之外，學員更通過實地考察，親身觀摩政府與民間企業的協作互動，於現場感知國情脈動，深化對國家發展戰略的體認。

項目師資薈萃清華與香港知名學者，春風化雨，啟迪思辨。在導師引領下，學員可擇其所愛之課題，潛心鑽研，鍛鍊對公共行政議題的層層剖析之能，培育高瞻遠矚之見。如此培育，旨在助學員畢業後，能於所專之領域貢獻香港，參與建設。

王宇

EMPA項目2023級在讀生

香港執業事務律師，粵港澳大灣區律師，香港新方向執行委員

在清華大學EMPA專案中，最令我欣喜的不僅是學術上的充實，還有與來自各行各業精英同學的真誠交流與共同成長。放下日常工作的身份，每個人都以學生的姿態回歸課堂，相互尊重、平等學習，在這個平臺上坦誠分享經驗、交流觀點，激蕩思維。

法律工作者在這裡能獲得跨界啟發，將法律思維融入更廣闊的公共管理場景，同時體會到團隊協作和多元視角帶來的內在成長。

衷心希望有志於服務香港、心系家國的朋友們能在“自強不息，厚德載物”的清華精神指引下，共同為香港和國家的繁榮進步貢獻力量。

淩煒鏗

EMPA項目2023級在讀生

社會福利署社會工作主任、政府社會工作主任協會外務副主席、香港社會工作人員協會秘書

從小未曾想過自己可以走到多遠，只知道要一步一腳印，踏實向前。當人生發展到家庭與事業並重的階段，反而更希望在人與社會的連結中，找到成長與前進的意義。

作為一名社會工作主任，我的日常工作讓我貼近社會、關懷民生。參加清華大學EMPA課程，讓我能從更宏觀的角度去理解政策，並以更微觀的方式去介入社會議題。課程內容由公共管理到政務治理，像為我打開了一雙「新眼睛」，讓我學會從香港、國家、以至世界的層面去觀察與思考。

在清華的學習旅程中，不論是國家級教授的講授，還是實地考察與國際研修，都是難得的經驗。以我為例，能夠先後兩次以香港隊伍參中國研究生公共管理案例大賽，與來自不同專業與地區的精英切磋交流，所得到的，遠不止是一個獎項，而是一場思想與視野的蛻變。

EMPA對我而言，是一扇門——通往知識的提升、視野的擴闊、與人的建立。未來，我期待把所學所得，繼續應用於公共服務與社會工作中，為政府政策推進與社會發展貢獻力量。

說好每一個故事，努力實踐我們的故事。

