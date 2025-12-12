MagSafe充電器｜一磁吸無線充電座有過熱及燒傷危險　海關籲停用

香港海關今日（12日）表示，一款磁吸無線充電座存在過熱及燒傷潛在危險，呼籲市民立即停用該產品。海關早前接獲舉報，指該款充電座存在過熱問題，在進行安全測試後，發現當金屬外物被放置於充電座和被充電裝置之間時，該外物的溫度高達攝氏148.1度，遠超過允許限值攝氏85度。該充電座同時亦未能通過燒傷測試。



香港海關12月12日提醒市民留意一款有過熱及引致燒傷潛在危險的磁吸無線充電座，並呼籲市民停用有關產品。圖示該款涉案的磁吸無線充電座。（海關圖片）

海關表示，早前接獲舉報指一款磁吸無線充電座存在過熱問題，並購買該產品進行安全測試。測試結果顯示，當金屬外物被放置於充電座和被充電裝置之間時，該外物的溫度高達攝氏148.1度，遠超過允許限值攝氏85度。此外，充電座也未能通過燒傷測試，這意味著該產品不符合國際安全標準，涉嫌違反《消費品安全條例》。

海關其後檢查了一間零售商，但未能再找到該款充電座。海關已向該零售商發出禁制通知書，禁止其繼續出售這款懷疑不安全的充電座。海關亦在全港各區進行調查巡查，暫時未再發現此產品出售，目前案件仍在進一步調查中。

市民如有疑問，或需舉報違規活動，可致電海關24小時熱線182 8080，或通過舉報罪案專用電郵帳戶及網上表格進行舉報。（政府網頁截圖）

海關建議市民在選購及使用充電座時，應謹慎考慮安全事項，包括選擇有良好商譽的品牌及具備短路保護裝置的充電座，並務必閱讀說明書以了解正確使用方法。在充電過程中，應將充電座放置在通風良好的地方，並保持清潔，避免在無線充電期間放置任何物件於充電座和被充電裝置之間。

海關強調，消費者應避免長時間充電，並在發現充電座有任何損壞或異常情況時，即時停用並拔掉電源。海關一向致力於保障消費者的權益，進行市場巡查和消費品安全測試，確保市場產品滿足合理的安全標準。商戶亦被提醒遵守《條例》的規定，違例者將面臨高額罰款及刑事責任。

