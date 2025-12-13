大棠紅葉季節2025｜首日紅葉未夠紅　市民：攞角度都影到靚相嘅

今年元朗大棠紅葉季節今日（13日）開始，有不少市民特地到場賞紅葉及拍照。現場所見，雖然紅葉未算長得茂密，而且大部份亦只是橙色，僅有個別一兩株顏色特別紅，仍無礙市民在美景前擺甫士打卡的心情。



今年元朗大棠紅葉季節今日開始，有不少人特地到場打卡。（洪戩昊攝）

大棠紅葉季節首日，有不少人專程到現場，但未算太擠逼。（洪戩昊攝）

沒有陽光照射令紅葉顏色更顯黯淡

市民李先生每隔一兩年便會來看一次紅葉，他稱讚這裏的紅葉很自然。比起往年，他指今年的紅葉開得不錯，但現時顏色不夠紅，加上今日天空一片灰濛濛，沒有陽光照射，令紅葉顏色更顯黯淡。他相信要等待至本月尾左右，紅葉會變得更漂亮。

李先生指，今日天空一片灰濛濛，沒有陽光照射，令紅葉顏色更顯黯淡。（洪戩昊攝）

倪小姐和陳先生之前經常在附近進行毅行者訓練，但現時毅行者比賽已完結，今日特地到場看紅葉。倪小姐指，11月尾時，現場的葉子仍舊像枯葉；但現時已逐漸變紅。不過，她始終認為紅葉多一點會比較漂亮，笑說：「𠵱家攞一攞角度都影到靚相嘅。」

倪小姐認為紅葉多一點會比較漂亮，笑說：「𠵱家攞一攞角度都影到靚相嘅。」（洪戩昊攝）

居港內地人因大棠紅葉是港人票選的必去景點而來

陳小姐和陸小姐是居港內地人，在港居住3年來首次到大棠賞楓，因為在網上看到這裏是港人票選的必去景點。從港島遠道而來的她們表示，附近景色漂亮，感到很放鬆，但被問及紅葉時則有點遲疑地說：「可能我們還未看到最紅的部份。」

陳小姐和陸小姐在港居住三年來首次到大棠賞楓，因為在網上看到這裏是港人票選的必去景點。（洪戩昊攝）

大棠紅葉季節今日開始，至明年1月11日結束。