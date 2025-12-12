大棠紅葉季節2025｜周六展開　即睇最新紅葉指數、巴士路線及交通

踏入12月，又是一年一度賞紅葉季節，今年元朗大棠紅葉季節將明日（13日）開始，至明年1月11日，較去年略短。一如既往，港鐵巴士及九巴都會增設巴士線，接載遊人賞紅葉。漁農自然護理署在此期間更設有特備節目，下文將列出交通安排及相關詳情。



在2024年12月28日的大棠紅葉景色。（顏銘輝攝）

在2024年12月28日的大棠紅葉景色。（顏銘輝攝）

據漁護署網頁介紹，葉子會變紅是因為葉的細胞除了含有葉綠素（chlorophyll）外，亦含有呈黃色的胡蘿蔔素（carotenoids）及紅色的花色素苷（anthocyanin）。秋天的天氣乾燥，在寒冷的氣溫及強光的照射下，葉綠素會加速分解，葉細胞會製造花色素苷，同時留有胡蘿蔔素。因此，在秋季都會見到一些樹葉轉為黃色及紅色的現象。

今年元朗大棠紅葉季節將由12月13日開始，至明年1月11日，較去年略短。（漁護署Facebook）

在12月13日至2026年1月11日期間，市民可留意漁護署網頁的紅葉指數，紅葉指素會逢周五更新，今天（12日）的紅葉指素為「綠」，尚未達到「紅」或「開始紅」級別。

紅葉情報專頁

12月12日的紅葉指素為「綠」，尚未達到「紅」或「開始紅」級別。（漁護署網頁截圖）

漁護署紅葉季逢周末及公眾假期設特備節目

在紅葉季節期間，漁護署更會逢周末及公眾假期設特備節目「郊野公園自然導賞」，「相片展覽及攤位遊戲」，詳情如下：

今年元朗大棠紅葉季節將由12月13日開始，至明年1月11日，較去年略短。（漁護署Facebook）

郊野公園自然導賞



時間：上午9時30分至下午4時

地點：大欖郊野公園楓香林

相片展覽及攤位遊戲



時間：上午10時30分至下午4時

地點：大欖郊野公園大棠管理站對出空地

在紅葉季節期間，漁護署更會逢周末及公眾假期設特備節目「郊野公園自然導賞」，「相片展覽及攤位遊戲」。（漁護署網頁截圖）

港鐵巴士及九巴增設巴士線

為方便遊人前往大棠一賞紅葉美景，港鐵巴士及九巴都會增設巴士線，港鐵會逢星期六、日及公眾假期，安排港鐵巴士K66A號線來往朗屏站至大棠山道近涼亭位置。九巴則會於12月25日及26日安排68R號線來往元朗形點交通交匯處至大棠近涼亭位置。

在2024年12月28日的大棠紅葉景色。（顏銘輝攝）

在2024年12月28日的大棠紅葉景色。（顏銘輝攝）

市民亦可於港鐵朗屏站／元朗市乘港鐵巴士K66號，或於元朗市紅棉圍乘紅色小巴，在大棠山路巴士站下車，並沿大棠山道旁的行人道步行上山約60分鐘到達楓香林。

屆時將會有道路封閉措施，大棠山道介乎避雨亭至大棠山道停車場的路段於紅葉季節期間，逢星期六、日及公眾假期每日上午7時至晚上7時間歇性封閉，禁止所有車輛進入。