同行十載　回收基金資助企業共築環保未來

環境保護，不僅是全球共識，更是我們對未來的鄭重承諾。肩負這一使命，「回收基金」自2015年成立以來，一直致力提升回收業作業能力和效率，推動廢物回收與再造，讓有價值的資源重獲新生，從而減輕堆填區的壓力，助力香港達到「零廢堆填」的目標。

「回收基金」成立十周年，至今獲政府撥款合共20億元。過去十年，共有逾百家回收企業及機構獲「回收基金」資助，實質支持回收行業提高作業能力和效率，推動回收業的可持續發展。



在回收基金的支持下，多家環保企業迅速成長，當中包括新燊環保有限公司（新燊）、青洲環科有限公司（青洲環科）及Contact Lens Easy Company Limited （Contact Lens Easy）。透過基金的資助，它們不僅購置了不同設備，更優化了回收流程，大幅提升回收效率與質量。這些支援不僅幫助企業開展創新的環保業務，更進一步推動了整個行業的可持續發展，與社會共同邁向環境保護的長遠目標，行穩致遠。

三間公司左起：新燊、青洲環科及Contact Lens Easy在回收基金資助下提升回收作業能力。

回收舊卡板 廢物再利用

營運超過五十年的新燊環保有限公司，主要從事廢紙、廢金屬和廢塑膠的收集與處理。公司創辦人鄭文良表示，自公司創立以來，他一直秉持著實踐環保理念的初心，默默耕耘於廢紙、廢金屬與廢塑膠回收的工作。自2017年，新燊透過申請多個回收基金「標準項目」的資助，購入了打包機、壓縮車及叉車等設備，大幅提升了回收能力和處理效率。

除了日常回收運作，新燊為推動業務持續發展，致力開拓回收卡板業務。

新燊去年更開拓回收舊卡板的新業務，從物流公司和零售倉庫回收舊木卡板和膠卡板，進行分類後將可重用的卡板出售予本地超市及運輸公司等客戶。為提升公司規模，新燊申請「企業資助計劃」並在2025年成功獲批資助，用於添置新設備及增聘人手，加強收集及處理舊卡板的能力，並推廣企業回收服務。鄭文良說：「在回收基金的支持下，公司正逐步擴大該業務規模，我對回收舊卡板方面的長期發展前景充滿信心。」鄭文良十分感謝回收基金對於公司持續發展過程中的支持。他指公司將繼續拓展新業務，為環保可持續發展作出貢獻。

善用廢棄蠔殼 化身水泥原料

青洲環科有限公司是一家成立於2023年的環保企業，成功獲得「新成立及初創企業開展項目」的資助，資助項目旨在從酒店食肆回收廢蠔殼，再運往水泥製造廠，用以取代石灰石作為生產水泥的其中一項原材料，將創新意念化為可行技術，為環保減廢出一分力。

以廢蠔殼取代石灰石生產水泥。

公司總監蔣偉民說：「其實我們早在二十年前已發現蠔殼與水泥主要原料石灰石成分相似，但因清洗困難未能推行。直至2023年，我們開始與本地酒店合作回收已清洗的廢蠔殼，解決潔淨問題。」

他表示，公司獲回收基金資助，得以增聘人手與購置設備，為廢蠔殼開創全新用途，體現企業在工業與環保之間取得平衡的承諾。現時他們處理的廢蠔殼量約每年40公噸，足以鋪平一個標準足球場。未來將積極與環保團體合作推行新項目，持續為減輕堆填區負擔貢獻力量。

「CON殼」回收重「塑」再生

Contact Lens Easy Company Limited 是一家成立於2020年的眼鏡及隱形眼鏡驗配服務企業。近年，公司推行環保業務，率先在香港回收廢棄的隱形眼鏡膠殼，將其破碎成膠粒後，升級再造成眼鏡框，實踐可持續發展的理念。

「CON殼錫紙回收計劃」漸受市民支持。

公司創辦人余康廉表示，自己一向十分支持環保，如今從事與塑膠密切相關的眼鏡行業，更覺責任重大。他感謝回收基金對其回收計劃的支持，通過「CON殼錫紙回收計劃」已成功回收超過465萬個隱形眼鏡膠殼，重達4.5公噸。

廢膠殼再造成眼鏡框。

余康廉指，在回收基金「新成立及初創企業開展項目」的資助下，公司提升了作業能力與效率，不但擴展了回收網路，在香港多處私人屋苑、商場及企業團體設立逾60個回收點，更進一步銷售由回收材料製成的環保產品眼鏡框。他又說，未來公司將繼續擴大回收規模，加強宣傳，並積極與有意參與的企業合作，開拓更大商機。

回收基金部分計劃詳情

（資料及相片由客戶提供）