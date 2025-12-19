醫健通「簡化同意機制」助你建立整全的個人電子健康紀錄

隨着醫療科技發展，電子健康紀錄已成為現代人管理健康的重要基礎。《2025年電子健康紀錄互通系統（修訂）條例》（下稱《修訂條例》）已於2025年12月1日正式生效，是次修訂包括賦權政府在有需要時，要求指定醫護機構將市民的重要健康資料存入醫健通，並將簡化同意機制。究竟「簡化同意機制」如何運作？如何便利市民建立更完整的電子健康紀錄？即睇以下懶人包！



甚麼是「簡化同意機制」？存入、取覽分開處理

《修訂條例》生效後，市民參加醫健通時，給予醫護機構「存入」及「取覽」紀錄的授權將會更清晰簡單：

•「參與同意」（存入）：當市民登記參加醫健通（即給予「參與同意」）後，所有參與醫健通的公私營醫護機構，即可將其電子健康紀錄存放至其個人醫健通戶口。

•「互通同意」（取覽）：控制權依然在你手！私營醫護機構若要取覽你的電子健康紀錄，必須獲得你的「互通同意」。當你確認給予互通同意後，你將會透過所選擇的通訊方式（短訊、電子郵件或郵遞），收到確認通知，你亦可隨時透過醫健通流動應用程式給予或撤銷互通同意。

醫健通三大好處：便利、自主、連貫 打破醫療隔閡

以下三個生活場景，讓你明白參與醫健通的好處：

1. 便利性（Convenience）：病歷不遺失 覆診更輕鬆

場景：市民陳先生在私家診所進行了詳細的血液測試。以往私家診所只提供紙本報告，不方便攜帶，又容易遺失，到其他診所求診時又要重新向醫生解釋或再做檢查。

參與醫健通好處：私營醫護機構可將血液測試報告存入陳先生的個人醫健通戶口。日後只要獲得陳先生互通同意後，醫護機構就能透過醫健通查閱該份報告，省卻攜帶紙本報告的麻煩。

2. 自主控制（Autonomy）：私隱有保障 授權由你定

場景：張小姐由基層醫療醫生轉介至專科醫生跟進病情。

參與醫健通好處：張小姐擁有絕對的「控制權」。她可以自行決定是否容許該位專科醫生取覽其醫健通內的過往紀錄（如早前的化驗報告）。既避免重複檢查，又節省時間，更確保只有獲她授權的醫生才能看到其健康紀錄。

3. 連貫性（Continuity）：用藥更精準 避開敏感源

場景：李婆婆有藥物敏感史，因急病到一間從未就診過的診所求診。

參與醫健通好處：由於李婆婆的個人醫健通戶口已建立了完整及最新的醫療資訊（包括過往病歷、藥物敏感及檢查結果），在獲得李婆婆的授權後，醫生可查閱其藥物敏感紀錄，避免誤用藥物，大大提升了診症的準確性和安全性。

現有用戶需知 舊有參與及互通同意仍然有效

對於早已登記醫健通的市民，他們在《修訂條例》生效前所給予的「參與同意」和「互通同意」仍然有效，不受影響。若希望啟用新的「簡化同意機制」，以便建立完整的電子健康紀錄，市民可透過以下途徑：

1. 醫健通流動應用程式（eHealth App）

2. 提供醫護服務的醫護機構

3. 電子健康紀錄登記站

「醫健通+連通支援計劃」助醫生共建全面電子醫療紀錄

為了鼓勵更多私營醫護機構能順利與醫健通「接軌」，政府亦推出了措施，協助他們採用已連通醫健通的臨床醫療管理系統，便利存放市民的電子健康紀錄至其個人醫健通戶口：

「醫健通+連通支援計劃」：為私營醫護機構提供專責技術支援及資助，鼓勵他們採用或更新至市場上已連通至醫健通的臨床醫療管理系統，並在獲得市民授權後，存放他們的電子健康紀錄至個人醫健通戶口。

「醫健通+連通認證計劃」：推出認證標誌，方便市民辨認及選擇已連通至醫健通並可為他們存放醫療紀錄的醫護提供者，協助市民建立整全的個人電子健康紀錄。

市民可留意「醫健通+連通認證計劃」標誌，選擇已連通醫健通的醫護機構。

立即行動！掌握健康 由登記及下載醫健通App開始

健康是最大的財富，而完整的健康紀錄就是守護這筆財富的鑰匙。立即登記醫健通及下載醫健通App，體驗醫健通帶來的便利，為自己建立一個終身、整全的電子健康紀錄！

（資料由客戶提供）