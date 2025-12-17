葵涌公園｜復修後第一期今重開　可覽藍巴勒海峽　即睇交通等攻略

葵涌公園前身為醉酒灣堆填區，該堆填區於1979年關閉，經歷多年及完成修復後，今日（17日）公園第一期重開啟用，第一期面積約3.02公頃。康文署形容，葵涌公園有觀景平台韆鞦椅，市民可以居高臨下，「揈住」觀賞藍巴勒海峽及青衣島東岸遼闊景色：「好療癒㗎。」



葵涌公園前身為醉酒灣堆填區。該堆填區於1979年關閉，並已完成修復。公園第一期面積約3.02公頃，於2025年12月17日啟用。（康文署圖片）

葵涌公園在哪兒？

．葵涌葵喜街/葵涌葵裕街18號

葵涌公園幾點開放？

．早上7時至晚上11時

葵涌公園點去？

．港鐵

葵芳站

．巴士：葵青路

42(青衣(長康邨)往順利)

42A(青衣(長亨邨)往佐敦(西九龍站))

43(青衣(長康邨)往荃灣西站)

43A(青衣(長宏邨)往石籬(大隴街))

43M(長青(循環線)往葵芳站巴士總站)

44M(青衣站往葵涌邨)

49A(青富苑往荃灣西站)

N241(青衣(長宏邨)往紅磡站)

．專線小巴

葵喜街

404M(葵芳站往海濱花園)

葵福路

87K(葵芳站往海貴路公共運輸交匯處)

葵青路

88(葵芳站往青衣邨)

88B(葵芳站往翠怡花園)

88C(葵芳站往美景花園)

88D(葵芳站往宏福花園)

88G(葵芳站往藍澄灣)

88M(葵芳站往香港聯合船塢)

葵涌公園前身為醉酒灣堆填區。該堆填區於1979年關閉，並已完成修復。公園第一期面積約3.02公頃，於2025年12月17日啟用。（康文署圖片）

葵涌公園有什麼特色？

．由昔日醉酒灣堆填區蛻變而成，是一個以環境永續為本的社區綠洲。

．公園貫徹「建築與自然共生」理念，以簡約建築風格融合環保元素，讓各功能區域在分工明確之餘，又呈現出和諧統一的空間感。

．園內設有斜道升降機，可直達觀景台及毗鄰的表演廣場及鞦韆長椅。

．多用途草坪依地形而建，階梯草坡、大草坪和鋪滿綠植的小山丘錯落有致，為市民提供舒展身心的康樂空間。

．草坪上以貨櫃為靈感設置的展亭，展示了葵青區和醉酒灣的歷史變遷。

葵涌公園有觀景平台韆鞦椅，可以居高臨下觀賞藍巴勒海峽及青衣島東岸遼闊景色。（康文署圖片）

葵涌公園前身為醉酒灣堆填區。該堆填區於1979年關閉，並已完成修復。公園第一期面積約3.02公頃，於2025年12月17日啟用。（康文署圖片）

葵涌公園前身為醉酒灣堆填區。該堆填區於1979年關閉，並已完成修復。公園第一期面積約3.02公頃，於2025年12月17日啟用。（康文署圖片）