葵涌公園｜復修後第一期今重開 可覽藍巴勒海峽 即睇交通等攻略
撰文：石國威
出版：更新：
葵涌公園前身為醉酒灣堆填區，該堆填區於1979年關閉，經歷多年及完成修復後，今日（17日）公園第一期重開啟用，第一期面積約3.02公頃。康文署形容，葵涌公園有觀景平台韆鞦椅，市民可以居高臨下，「揈住」觀賞藍巴勒海峽及青衣島東岸遼闊景色：「好療癒㗎。」
葵涌公園在哪兒？
．葵涌葵喜街/葵涌葵裕街18號
葵涌公園幾點開放？
．早上7時至晚上11時
葵涌公園點去？
．港鐵
葵芳站
．巴士：葵青路
42(青衣(長康邨)往順利)
42A(青衣(長亨邨)往佐敦(西九龍站))
43(青衣(長康邨)往荃灣西站)
43A(青衣(長宏邨)往石籬(大隴街))
43M(長青(循環線)往葵芳站巴士總站)
44M(青衣站往葵涌邨)
49A(青富苑往荃灣西站)
N241(青衣(長宏邨)往紅磡站)
．專線小巴
葵喜街
404M(葵芳站往海濱花園)
葵福路
87K(葵芳站往海貴路公共運輸交匯處)
葵青路
88(葵芳站往青衣邨)
88B(葵芳站往翠怡花園)
88C(葵芳站往美景花園)
88D(葵芳站往宏福花園)
88G(葵芳站往藍澄灣)
88M(葵芳站往香港聯合船塢)
葵涌公園有什麼特色？
．由昔日醉酒灣堆填區蛻變而成，是一個以環境永續為本的社區綠洲。
．公園貫徹「建築與自然共生」理念，以簡約建築風格融合環保元素，讓各功能區域在分工明確之餘，又呈現出和諧統一的空間感。
．園內設有斜道升降機，可直達觀景台及毗鄰的表演廣場及鞦韆長椅。
．多用途草坪依地形而建，階梯草坡、大草坪和鋪滿綠植的小山丘錯落有致，為市民提供舒展身心的康樂空間。
．草坪上以貨櫃為靈感設置的展亭，展示了葵青區和醉酒灣的歷史變遷。