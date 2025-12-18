60 科企參展美國消費電子展　科技園貿發局助攻出海拓商機

被譽為全球創科界年度盛事的消費電子展（CES），將於2026年1月6日至9日在美國拉斯維加斯盛大舉行。在這場預計吸引逾14萬人次的國際展覽中，香港科技園公司聯同香港貿易發展局將率領60間本地科技企業赴美參展，規模創下歷屆之冠。代表團中已有三間公司率先奪得CES創新獎（Innovation Awards），其中一間更獲得該範疇最高殊榮的「Best of Innovation」大獎。



香港科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤及貿發局商品貿易及創新總監/對外事務總監黃燕與一眾科企代表合照。

五大前沿科技 三企奪創新獎

是次參展企業橫跨五大前沿科技領域，包括：先進材料與可持續技術、人工智能與數據、數碼轉型，電子與機械人技術、以及生命科學與健康科技五大創新範疇。在眾多參展商中，三間獲獎的香港初創無疑是焦點所在，它們分別突破了慢性病管理、運動科學等難題。

Eieling Technology（意領科技）研發出全球首個便攜式智能脂肪肝評估系統。

榮獲CES創新獎的Eieling Technology（意領科技），瞄準了全球人口正面臨的脂肪肝問題。傳統檢查往往要到醫院排隊照超聲波，費時失事。該公司研發出全球首個便攜式智能脂肪肝評估系統，成功將檢測精準度由「評估」提升至「診斷級」。這款裝置體積輕巧，配合AI算法，讓非專業人士也能在家操作，只需30秒就能獲得醫療級的診斷結果，系統會直接顯示一個具體的百分比數值，讓用戶清楚知道肝臟脂肪程度，真正做到家中健康管理。

Point Fit Technology，為運動員研發了一款名為PF-Sweat Patch的超薄皮膚貼片。

同樣獲得創新獎殊榮的Point Fit Technology，為運動員研發了一款名為PF-Sweat Patch的超薄皮膚貼片。對於運動員來說，何時該衝、何時該停是受傷與突破的一線之差。聯合創辦人林堅形容系統為「能量剎車（Brakes on energy）」，透過納米膜技術分析汗水中的生物標記，實時監測使用者的能量消耗。當偵測到跑手體能接近極限時，App會發出預警建議減速，防止過勞受傷。其數據準確度已通過臨床實證，與傳統抽血測試的結果高度吻合，為耐力運動員提供非入侵式的專業監測。

連山動力（Widemount Dynamics）的「智能消防機械人」能成為空曠及儲存有電子產品等高危環境的關鍵支援。

奪得「Best of Innovation」的連山動力（Widemount Dynamics），其「智能消防機械人」能成為空曠及儲存有電子產品等高危環境的關鍵支援。這款機械人採用了毫米波雷達（mm-wave radar）結合SLAM技術，能在濃煙密布或極低能見度下自主導航，不依賴GPS。公司高級研發工程師鄭宏濤透露，機械人懂得運用AI識別燃燒物，自動選擇最合適的滅火劑，並在3分鐘內完成從發現到滅火的過程，加快滅火效率。

讓氣味像指紋一樣，成為辨識萬物的關鍵。由Airoma AI Limited首創AI氣味感應器，匯聚頂尖半導體工藝與MEMS技術。憑藉其輕巧機身與強大的AI運算，它能快速捕捉氣味並與雲端數據庫比對，為辨識物件及狀態的指標。這技術可將氣味數據化並在手機App上顯示。這款「電子鼻」靈敏度比人類高千倍，甚至能分辨出「乾炒牛河」或檢測食物是否有花生致敏原。

由Plasticvore Chain研發的PetalGard®是全球首個利用升級再造輪胎顆粒結合AI技術的環保防蟲方案，適用於全場景的系統能預測鼠類活動並分析其行為模式，並透過自動調整策略，提供最佳捕滅建議，實現安全且可持續的蟲害管理。

Airoma AI Limited首創AI氣味感應器，如「電子鼻」可將氣味數據化並在手機App上顯示。

聘專家拓海外人脈 助科技創新轉化為商機

要把實驗室的技術帶到全世界，全面支援相當重要。粘清澤指出，科技園不只是提供資金，更提供全方位的海外支援。科企不但能在國際展覽中展示技術及產品以吸引投資者，亦可在現場與其他科技公司交流意見，有助改良產品並增強其競爭力。

談到拓展海外市場， Plasticvore Chain創辦人呂書昊以發展中東及東南亞市場為例，他指科技園幫助是聘請具備中東、新加坡等經驗的專家，教導初創在當地發展的技巧，甚至直接對接商業合作，是他們拓展海外市場時的關鍵支援。

由Plasticvore Chain研發的PetalGard®是全球首個利用升級再造輪胎顆粒結合AI技術的環保防蟲方案。

對於像Airoma AI研發「電子鼻」氣味芯片的深科技（Deep Tech）公司，最大的挑戰是如何讓投資者看見無形的氣味。Airoma AI總經理王國聰透露，為了參展CES，他們花了6個月製作「參考設計（Reference Design）」，科技園協助他們將艱澀的技術轉化為商業語言，有效加強深科技公司與投資者之間的溝通和合作。

香港科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤及香港貿易發展局商品貿易及創新總監/對外事務總監黃燕。

科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤指，科技園的角色不只是提供資金，更提供全方位的海外支援，由演說特訓、資金支援到聘請海外專家對接人脈等全方位的實戰協助，向世界展示香港作為國際創新樞紐的領先地位。

香港貿易發展局商品貿易及創新總監 / 對外事務總監黃燕指，推動香港創科業界拓展國際市場，是貿發局其中一項重點工作。貿發局一直通過舉辦國際貿易展覽、會議、外展活動等，建構高效平台促進創科業界交流合作，今次在 CES 設立的香港科技館，正是為助力香港科創企業「出海」而打造的理想跳板。

把握黃金15秒 抓緊落地發展機遇

此外，CES展場人流如鯽，科技園團隊在展前教導初創「15秒Pitching」絕技，務求在電光火石間抓住受眾的注意，否則機會稍縱即逝。除了參展技巧，科技園更設有Global Booster計劃，安排企業在美國矽谷進行長達6個月的落地發展，協助業務擴充及融資。這些支援並非一次性，展後會有客戶經理持續跟進，確保展會上的潛在合作可轉化為真實的訂單。

今次赴美，HKSTP與HKTDC採取了策略性的雙展館部署，分別在Eureka Park展示成立5年以內的初創方案，以及在Global Pavilion展示發展較成熟的企業。隨著香港創科生態圈日益成熟，參展CES 2026不僅是產品的展示，更是香港作為超級聯繫人連接全球與內地市場實力的最佳舞台。

美國消費電子展（CES）2026詳情

日期︰2026年1月6日至9日

地點︰Venetian Expo, Las Vegas, Nevada, United States

香港科技館位置 Booth No.︰

#63200, Level 1, Hall G, Eureka Park

#50732, Level 2, Hall A, Global Pavilion

