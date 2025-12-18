首個港產AI「港話通」掀熱話　直擊市民街頭試用：好幫到手

AI浪潮席捲全球，首個由本地公司研發的智能對話應用程式「港話通」（HKChat），早前推出試運行版後即掀起熱話，更一度登上App Store免費榜榜首。「港話通」讓市民可隨時查問天氣及交通等生活資訊，主打廣東話對答及貼地功能。該應用程式的研發團隊日前「落區」舉行宣傳活動，讓市民即場試用。現場所見，不少人試用後表示「幫到手」，更吸引逾1,100人即場下載。



團隊落區實測 街坊認證幫到手

「港話通」團隊日前走到街頭進行推廣活動，研發團隊表示，希望透過活動讓更多市民體驗這個港產AI好幫手。現場所見，活動氣氛熱烈，工作人員即席向途人示範App的各項功能。有試用該程式的市民認為，一app能問交通、問天氣及查找其他資料是相當方便。當中亦有不少來自菲律賓、印尼的外籍家庭傭工表示，「港話通」不只能幫她們準備食譜，更能解答有關法律和勞工權益等問題。團隊表示，當日的宣傳活動吸引逾1,100人下載，用家反應亦非常正面。

真正識聽「港話」 問天氣、問交通一App搞掂

「港話通」由本地公司港話通全維服務有限公司運營，核心技術源自香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）。與市面上其他AI不同，港話通專為香港人度身訂造，支援廣東話、普通話及英語的三語融合對話，即使是港人日常中英夾雜的口語，系統都能準確理解及流暢回應。

此外，港話通更深度整合了本地知識庫及政府公開數據，能即時提供最新的交通、天氣、社福政策等資訊。App內更配備「拍照識別」功能，用戶只需隨手拍攝街頭風景或上傳圖片，AI即可辨認所在地點；若拍攝英文告示，亦能即時翻譯內容，相當方便。目前港話通已全面覆蓋iOS、Android及Huawei Harmony OS三大手機平台，供全港市民免費下載。

港話通團隊日前走到街頭進行推廣活動，吸引逾1,100人下載，用家反應非常正面。

限時迎新大獎賞 簡單3步拎走$85禮券

為了答謝市民支持，港話通推出限時「迎新大獎賞」。由即日起至2026年3月1日，新用戶只需簡單幾步，即可賺取豐富電子禮券，適用於美心MX、Starbucks及東海堂等商戶。

新用戶領取$10迎新禮券教學：

1. 下載App：用手機掃描「港話通」廣告上的QR Code下載App。

2. 輸入推薦碼：在註冊帳戶時，輸入推薦碼「HKCHAT10」。

3. 成功領獎：完成註冊後即自動獲得領獎資格，價值$10的電子禮券將於每週一下午透過電郵或SMS發送。

活動日期：即日起至2026年3月1日

迎新禮券有效期：即日起至2026年3月31日

推薦親友 獎賞加碼

賺完迎新禮券，邀請朋友加入更有額外著數！用戶每成功邀請5位親友註冊，即可獲得$25 Starbucks優惠券。每位用戶最多可邀請15位好友，即合共可賺取 HK$75優惠券。連同迎新的$10，每人最高可獨享總值$85禮券獎賞！

優惠券數量有限，送完即止，想體驗最「香港」的AI服務兼拎著數，就要把握機會立即下載：https://chat.hkchat.app/promotion/welcome10hkd.html?invite=hkchat10

