宏福苑大火｜仁濟醫院向災民送上專屬八達通卡　每月發放生活津貼

面對大埔宏福苑居民所經歷的艱難時刻，仁濟醫院與八達通卡有限公司攜手推出嶄新的「仁濟有愛・同心同行」專屬八達通卡，全面啟動宏福苑居民生活津貼計劃，第一至七座（ A-G座）約1,700戶家庭，每戶每月獲發2,000元生活津貼，為期12個月，第八座（H座）約250戶家庭，每戶每月獲發1,000元生活津貼，為期6個月。計劃總資助額達4,230萬元，八達通卡有限公司全額贊助所有製卡及系統支援費用。



仁濟醫院啟動「仁濟醫院八達通卡 — 宏福苑居民生活津貼計劃」，向災民發放專屬八達通卡。（仁濟醫院提供圖片）

仁濟醫院從「仁濟緊急援助基金宏福緊急援災專戶」撥出總額逾1.66億港元，啟動一系列短期紓困與長遠重建的全面支援計劃，從日常生活、情緒療癒、教育支援以至家居重建，向災民提供持續適切援助。

仁濟醫院公布與八達通卡有限公司攜手推出嶄新的「仁濟有愛・同心同行」專屬八達通卡，向全追近2,000戶發放2,000元或1,000元生活筆貼。

．第一至七座（ A-G座）約 1,700戶家庭：每戶每月獲發2,000元生活津貼，為期 12個月。

．第八座（ H座）約250戶家庭：每戶每月獲發1,000元生活津貼，為期 6個月。



「仁濟醫院八達通卡 — 宏福苑居民生活津貼計劃」，總資助額達4,230萬元。八達通控股有限公司行政總裁應天麒（左四）及仁濟醫院董事局主席朱德榮（左五）等主持儀式。（仁濟醫院提供圖片）

仁濟醫院表示，現正籌劃相關執行細節，宏福苑居民最快可於下周日（21日）冬至起透過「一戶一社工」安排領取專屬八達通卡，居民毋須重新填表申請。持卡人只需於合共51個指定港鐵站及商場內的「八達通服務站」或透過手機應用程式拍卡，即可領取生活津貼，靈活運用於日常購物及交通開支，便利生活所需。

▼12月3日 宏福苑宏志閣居民獲准回家取回重要物品▼



仁濟醫院董事局主席朱德榮表示，衷心感謝社會各界對仁濟醫院一直以來的支持、信任與踴躍捐輸。他指是次與八達通攜手推出專屬八達通卡，透過增值平台持續發放生活津貼，正是希望讓這份支援以最便利、直接的方式送到居民手中。他強調，仁濟醫院承諾所有善款將以公開透明的方式全數妥善運用，為居民提供長遠而全面的幫助，攜手走過重建之路。

八達通行政總裁應天麒表示，這次合作是八達通增值額平台首次應用於救災援助，透過八達通的網絡，以及安全可靠的系統，讓援助能以最快、最直接的方式送到受影響的家庭手中，為宏福苑的居民送上關懷與力量。

仁濟醫院啟動「仁濟醫院八達通卡 — 宏福苑居民生活津貼計劃」，支援居民渡過艱難時刻。（仁濟醫院提供圖片）

仁濟醫院表示，持續關注大埔宏福苑居民的實際需要，最新一輪緊急援助金額為4,500萬元，並將於12月29日起透過轉賬形式陸續發放，進一步支援居民重建生活。屆時，第一至七座（A-G座）約1,700戶家庭每戶將額外獲發25,000元，連同早前已發放的25,000元，累計每戶可獲港幣50,000元；第八座（H座）宏志閣約250戶家庭每戶將再獲10,000元，累計援助金額達港幣20,000元。合資格申請人須為火災當日居於相關單位。

早前公佈的第一輪緊急援助總額約4,880萬港元已安排發放，包括：

．向不幸離世人士的家屬（包括 英勇殉職的消防員、宏福苑 居民、外傭、訪客及地盤工人）發放慰問金（380萬元）；

． 向約 1,700戶受災住戶發放緊急援助金（ 3,400萬元）；

． 為約 250戶暫未能返家的居民提供臨時安置援助（ 250萬元）；

． 協助約 1,700戶家庭添置家居必需品，發放重置家居津貼（ 850萬元）。



仁濟醫院設立情緒支援熱線。（仁濟醫院提供圖片）

仁濟醫院推出多項針對性的長遠支援措施：

．聯同理工大學應用社會科學系心理學團隊及資深臨床心理學家，提供專業情緒支援。於廣福邨設立「仁濟幸福站」（大埔廣福邨街市地下 73至 76號舖），並將於富善邨開設「仁濟心語軒」（大埔富善商場一樓 F113號舖），提供心理輔導熱線及面談服務，預算 大約1,500萬元。

．提供免費中醫診療（ 預算大約144萬元）及牙科診療服務（ 預算大約144萬元），照顧居民身體所需；同時為學童設立交通津貼（ 預算大約100萬港元），支援其就學之路。

．為長者及長期病患者提供上門護理服務或照顧者津貼（預算大約450萬元）；設立兒童託管服務，提供日間照顧及功課輔導（ 預算大約150萬港元），減輕家庭壓力。

．設立長生位補助金(預算大約400萬元）。

．向危殆及曾留院的傷者發放一次性援助金（ 預算大約98萬元）。