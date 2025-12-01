大埔宏福苑火災捐款｜仁濟、樂善堂各大捐款渠道連結+服務一覽

大埔宏福苑五級火災受到全球關注，除了一場大火喪失至親之外，大埔宏福苑的居民一夜喪失家園，很多家庭的財產被燃燒殆盡。《開罐OPENER》就為大家合集了10大捐款途徑，市民若果想捐款略盡綿力，亦可參考以下下列不同機構的款項用途及捐款方法。



宏福苑火警第三日，早上9時，單位沒有再見火舌，惟一幢幢黑麻麻的大廈令人不寒而慄。（翁鈺輝攝）

香港大埔宏福苑發生嚴重火災，造成多人死傷，當中更有一名消防員殉職。無數家庭在一夜之間支離破碎，不少大小企業以及各界人士都慷慨解囊捐款援助大埔受災人士，《開罐OPENER》亦為大家合集了十大捐款途徑，市民在選擇捐款機構前亦可稍作參考。

大埔火災捐款機構1：特區政府——「大埔宏福苑援助基金」

特區政府官方網站截圖

民政及青年事務局發言人在昨日（27日）表示，為援助大埔宏福苑的居民，特區政府已成立「大埔宏福苑援助基金」，並投入三億元作為起動資金，協助居民及支持各項相關工作。現時援助基金接受個人及私人機構的捐款，可透過銀行轉賬捐款，並感謝眾多善心團體和市民擬為災民捐獻物資，協助他們渡過難關。

👉🏻詳情按此：「大埔宏福苑援助基金」

大埔火災捐款機構2：九龍樂善堂——「樂善關懷基金」

九龍樂善堂網站截圖

樂善堂向大埔宏福苑火警受影響的居民，除了提供暫時住宿以及配藥之外，樂善堂也宣佈啟動「樂善關懷基金」向受影響並有經濟困難之災民，予以每戶$3,000經濟援助。而如果市民想有意提供援助，可透過網上捐款、轉數快、銀行轉賬、Alipay HK以及支票的方式捐款，樂善堂將不扣除行政費用，並全數捐款將撥用於支援受事故影響之人士。

👉🏻詳情按此：「樂善關懷基金」

大埔火災捐款機構3：香港公益金——「公益金及時雨大埔火災援助基金」

公益金官方截圖

公益金宣佈公益金港島、九龍區百萬行 - 中九龍繞道(油麻地段)，所籌得的善款，將全數撥入「公益金及時雨大埔火災援助基金」，用以支援今次受火災影響的家庭及個人，將透過社會福利署向每位死者家屬發放慰問金。公益金亦歡迎各界人士捐款支持「公益金及時雨大埔火災援助基金」，可透過郵票劃線支票、銀行轉賬、AlipayHK以及在網上捐款。

👉🏻詳情按此：「公益金及時雨大埔火災援助基金」

大埔火災捐款機構4：香港紅十字會

紅十字會網站截圖

香港紅十字會在火災發生後迅速啟動緊急救援機制，為受影響居民提供各種支持，表示會持續為受影響人士提供服務。 除了Alipay捐款之外，市民亦可以透過銀行入數方式轉賬捐款。

👉🏻詳情按此：香港紅十字會

大埔火災捐款機構5：保良局——「保良局扶弱基金」

保良局網站截圖

保良局為大埔區的屬校學生、服務單位會員及家庭情況，提供輔導與支援，亦會將透過「保良局扶弱基金」先撥款港幣三百萬向死者家屬及傷者提供即時經濟援助。此外，保良局開放李兆基青年綠洲及賽馬會大棠渡假村讓受影響家庭作緊急住宿，安排社工團隊向受影響市民提供情緒支援。市民亦可透過Alipay、PayMe、八達通應用程式、轉數快、銀行轉賬以及網上捐款來支持保良局的援助服務。

👉🏻詳情按此：「保良局扶弱基金」

大埔火災捐款機構6：安靈舍

安靈舍捐款Alipay截圖

安靈舍提供免費火化以及撒灰服務，團隊還會協助製作紀念牌匾,讓家屬能夠永遠留住親人的容顏和名字。市民可透過Alipay、線上捐款、銀行轉賬、PayMe、轉數快的方式，支持安靈舍的善舉。

👉🏻詳情按此：安靈舍

大埔火災捐款機構7：救世軍——「救世軍支援大埔災民專項捐款」

救世軍網站截圖

救世軍大埔青少年綜合中心，以及救世軍大埔長者社區服務中心目前已開放給受影響居民居住，現時開設「救世軍支援大埔災民專項捐款」，善款將直接用於提供緊急經濟援助、支援災後生活重建，以及提供專業心理輔導服務，市民可透過網上捐款、PayMe、轉數快、AlipayHK、劃線支票，以及銀行轉賬援助。

👉🏻詳情按此：「救世軍支援大埔災民專項捐款」

大埔火災捐款機構8：仁濟醫院——「仁濟緊急援助基金」

仁濟醫院官網截圖

仁濟醫院董事局宣布從「仁濟緊急援助基金」中撥款港幣三百萬元，為死傷者家屬提供經濟援助，基金將優先用於為經濟困難的死者家屬提供援助，並會向每名遇難者家屬提供殮葬援助港幣二萬元。

除了殮葬支援之外，亦會提供情緒支援、兒童託管、長者照顧、經濟援助、物資援助的救助服務，同時設立專項戶口接受捐款，除了Alipay捐款之外，市民亦可透過PayMe、網上捐款、劃線支票以及銀行轉賬的方式來支持仁濟醫院。

👉🏻詳情按此：「仁濟醫院緊急援助基金」

大埔火災捐款機構9：仁愛堂——「人間有愛應急錢計劃」

仁愛堂網站截圖

仁愛堂即時啟動緊急援助機制，啟動「仁間有愛應急錢計劃」，向死傷者家屬即時發放應急錢以解燃眉之急。有需要人士可以透過民政處及社署申請應急前計劃，市民亦可透過網上捐款、AlipayHK的方式捐款。

👉🏻詳情按此：「人間有愛應急錢計劃」

大埔火災捐款機構10：東華三院

東華三院官方截圖

東華三院宣布從「東華三院甘霖援急基金」撥出港幣三百萬元作緊急援助；同時，「東華三院殯儀基金」將直接為死者家庭提供免費殯儀服務。此外，東華三院屬下服務單位亦已有部份單位作臨時居所，並安排屬下大埔區院車接載有需要居民，協助受災家庭。市民可透過Visa、Mastercard、PayPal，以及銀行轉賬的方式捐款給東華三院，東華三院不會從捐款中扣除行政費用，全數捐款將撥用於支援受事故影響之人士。

👉🏻詳情按此：「東華三院甘霖援急基金」

大埔火災捐款機構11：博愛醫院

博愛醫院截圖

博愛醫院為⽀援死傷者家屬及受災居⺠，啟動緊急援助機制，撥款港幣300萬元作為專項緊急援助⾦，支援死傷者及家屬，及有經濟困難和需要的災民，並派發慰問金 (不幸離世：20,000元、受傷留院：5,000元)，以即時紓解燃眉之急。

博愛醫院官方捐款渠道（全數用於支援災民，不扣除行政費用）：

👉🏻詳情按此：博愛醫院緊急援助金