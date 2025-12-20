聖誕好去處｜GUNDAM BASE進駐啟德雙子匯　8米高神高達模型必打卡

【聖誕好去處／THE GUNDAM BASE／啟德雙子匯／聖誕打卡／高達】THE GUNDAM BASE香港首間旗艦店今日（20日）在啟德雙子匯開幕。該店佔地近4,500平方呎，設有1:2「神高達」半身立像，連底座高度達8米，出售超過100款高達模型及主題精品，包括3款限定版，將來更不定期舉辦高達模型製作工作坊。不過高達迷需注意，店家為了提供更良好的體驗，開業初期採取登記預約形式，透過The Twins Rewards手機應用程式登記，每次逗留時限最多1小時。



THE GUNDAM BASE香港首間旗艦店12月20日在啟德雙子匯開幕。（雙子匯圖片）

THE GUNDAM BASE香港旗艦店佔地近4,500平方呎。（雙子匯圖片）

THE GUNDAM BASE香港首間旗艦店佔地近4500平方呎

THE GUNDAM BASE在日本、韓國、內地、台灣及泰國設立分店後，今日（20日）終於正式進軍香港。首間旗艦店選址啟德雙子匯2期，佔地近4,500平方呎，向顧客提供高達模型販售、主題展覽、互動製作體驗及周邊商品。

香港旗艦店特別引入1:2「神高達」半身立像，連底座高度達8米。（雙子匯圖片）

「神高達」半身立像連底座高達8米

香港旗艦店特別引入1:2「神高達」半身立像，連底座高度達8米，背部更設有層次漸變的「日輪」特效，重現動畫中的經典動作，同場並設有特別配色的1.8米高「RX-78-2高達」立像，象徵THE GUNDAM BASE品牌精神，相信將成為粉絲必到的打卡點。

香港旗艦店設有本地特色的情景模型，將香港標誌性景觀與高達機體結合。（雙子匯圖片）

展出歷代《機動戰士高達》系列經典主角機體

為配合香港文化，香港旗艦店更設有本地特色的情景模型，將香港標誌性景觀與高達機體結合，並設有高達發展歷程回顧展，展出歷代《機動戰士高達》系列中多款經典主角機體，引領觀眾穿越時空，回顧自1979年以來高達世界的演變與經典時刻。

高達迷需注意，店家為了維持足夠空間，提供舒適的店內體驗，開業初期採取登記預約形式。（雙子匯圖片）

將不定期舉辦高達模型製作工作坊

此外，店舖的互動體驗區以高達模型工廠為主題的，佈滿模型原材料膠粒，重塑Bandai 模型生產線的現場氛圍，未來將不定期舉辦高達模型製作工作坊，由專業導師指導初學者學習組裝模型的基礎技巧，親身體驗模型製作的樂趣。

店內亦發售高達卡牌遊戲、擺設、收藏玩具、主題服飾及絨布公仔等商品。（雙子匯圖片）

供過百款高達模型及精品 其中三款限定發售

商品方面，香港旗艦店出售超過100款高達模型及主題精品，包括3款「THE GUNDAM BASE POP-UP WORLD TOUR」限定高達模型。店內亦發售高達卡牌遊戲、擺設、收藏玩具、主題服飾及絨布公仔等商品，滿足不同高達愛好者的收藏需求。

香港旗艦店提供超過100款高達模型及主題精品。

開業初期採取登記預約形式 先到先得

高達迷需注意，店家為了維持足夠空間，提供舒適的店內體驗，開業初期採取登記預約形式，透過The Twins Rewards手機應用程式登記，先到先得，每位會員可在本輪預約中登記進場一次，每次逗留時限最多1小時。