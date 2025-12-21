醫院加價｜醫管局指社協調查以綜援者等為主　社協：僅涵無豁免者

香港社區組織協會發表的一份調查報告顯示，逾九成受訪者反映公立醫院加價會「影響」或「非常影響」其求診意欲。醫管局今（21日）發表聲明，指留意到調查中超過六成受訪者屬綜援受助人或領取長者生活津貼的人士，強調收費改革完全不影響現時約60萬獲全額減免人士，包括綜援受助人、75歲或以上長者生活津貼受助人及長者院舍照顧服務券計劃級別0院舍券持有人。



其後，社協再反駁，指調查結果表達加費影響求診意欲的受訪者是調查時未有任何豁免的109名受訪者，不是全部200名受訪者，期望可以和基層醫療署及醫管局會面，就調查所反影的問題作詳細交流，讓醫管局在提供家庭醫學服務時更能回應基層市民的健康需要。



社協調查顯示，基層市民普遍為此感到憂慮。調查中，逾九成（92.7%）受訪者直言加價會「影響」或「非常影響」其求診意欲。（社區組織協會提供）

香港社區組織協會今年年中就「基層市民家庭醫學服務」，訪問200名基層市民。醫管局將於2026年元旦起改用新收費，診金由50元增至150元。社協調查顯示，逾九成（92.7%）受訪者直言加價會「影響」或「非常影響」其求診意欲，反映基層市民普遍為此感到憂慮。

醫管局（資料圖片）

醫管局：六成受訪者屬綜援受助人等人士 不受收費改革影響

就此調查結果，醫管局今（21日）表示，留意到超過六成受訪者屬綜援受助人或領取長者生活津貼的人士，強調收費改革完全不影響現時約60萬獲全額減免人士，包括綜援受助人、75歲或以上長者生活津貼受助人及長者院舍照顧服務券計劃級別院舍券持有人。局方指，相關人士的全額費用減免，會在明年1月1日收費改革實施後自動延續。

醫管局指，收費改革其中一項重要措施，是擴大現時的醫療費用減免機制，令綜援受助人、75歲或以上長者生活津貼受助人及長者院舍照顧服務券計劃級別0院舍券持有人以外的合資格受惠者由現時30萬人，額外增加多110萬人，即大幅增加至140萬人，合共令接近200萬人可以受惠。

香港社區組織協會2025年年中進行「基層市民家庭醫學服務意見調查」，訪問了200名基層市民。（社區組織協會提供）

社協：調查結果僅涵蓋未有任何豁免的受訪者

醫管局就調查結果作澄清後，香港社區組織協會再反駁，指調查結果表達加費影響求診意欲的受訪者是調查時未有任何豁免的109名受訪者，不是全部200名受訪者。

社協續指，調查重點在於檢視現時家庭醫學門診發揮家應醫學的基層醫療功能，目的並非批評醫管局加費，而是探討家庭醫學門診如何更有效提供以預防為重的全面服務，期望可以和基層醫療署及醫管局會面，就調查所反影的問題作詳細交流，讓醫管局在提供家庭醫學服務時更能回應基層市民的健康需要。