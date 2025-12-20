家庭醫學服務｜調查指近九成基層預約難　診症5分鐘如頭痛醫頭

香港社區組織協會今年年中訪問200名基層市民，近九成受訪者認為預約醫管局家庭醫學門診服務「困難」或「非常困難」，僅4.5%受訪者能在8小時內獲得診期。逾八成人認為診症時間嚴重不足，診症時長中位數僅5分鐘，僅15.6%病人有機會在一次診症中處理多於一個健康問題，情況有如「頭痛醫頭」。



社協促請醫衞局正視服務「三難」——預約難、全人診症難、跟進難，亦缺乏持續護理與社區轉介，基層市民對政策認知道低。社協建議增加籌額，以「24小時內應診」作為服務標準，又建議綜援、長生津等受惠群組預約服務，由「申請制」改為「系統自動識別」，方便數碼能力較弱的市民 。



香港社區組織協會2025年年中進行「基層市民家庭醫學服務意見調查」，訪問了200名基層市民。結果顯示政府推動的家庭醫學服務在落實層面存在巨大落差。（社區組織協會提供）

醫管局現時有74間門診納入「家庭醫學門診服務」（前稱普通科門診），主要服務長者、低收入人士和長期病患者，提供以社區為本的基層醫療服務。政府上月起引入「家庭醫學門診優先群組試行計劃」，預留預約專籌給綜援、長生津、長者院舍照顧服務券、在職家庭津貼受惠人等。

社協聯同老人權益聯盟及基層婦女健康關注組，於年中訪問200位基層市民，超過六成人以綜援、長生津、高齡津貼或在職津貼作為主要收入來源，74%受訪者患有長期慢性病。

近九成人感預約困難 約一成人屢試不成功

87.5%受訪者認為預約家庭醫學門診服務「困難」或「非常困難」，僅4.5%能在8小時內獲得診期，約28%需等待24至48小時，15.5%要等待48至72小時，甚至有9.5%的人嘗試後仍未能成功預約 。由於預約系統僅在固定時段開放未來24小時名額，加上假日籌額緊張，導致市民往往無法在抱恙時即時獲得診治。

近四成有需要的市民因而需轉向急症室或自費光顧私家診所；23%人選擇自行購買成藥解決，社協認為情況完全違背家庭醫學作為基層健康「第一道防線」的原意。

診症時間倉促 診症時長中位數僅5分鐘

家庭醫學強調「全人健康」，社協指調查結果卻相反。近八成（79.6%）受訪者表示診症時間「不足」或「非常不足」，實際診症時長中位數僅為5分鐘。僅有15.6%病人有機會在一次診症中處理多於一個健康問題。

此外，逾八成受訪者認為醫生未能詳盡講解診斷及治療方案，近九成（88.6%）覺得醫生不了解其個人及家庭健康背景。社協表示，這種以治療單一疾病為中心的模式，難以建立醫病互信，推動「治未病」的預防性護理，與家庭醫學的理念背道而馳。

跟進支援網絡薄弱 病人求助無門轉投急症

社協調查亦發現在持續護理方面，家庭醫學服務有不足。當病情出現變化或藥物產生副作用時，僅約兩成病人表示能向診所反映問題。若求診後情況未改善，大部分人會選擇自行處理或轉向其他醫療途徑，而非在同一家庭醫學診所持續跟進。

此外，服務與社區支援網絡幾乎完全脫節，高達九成（90.4%）受訪者表示從未被轉介參與癌症篩查、疫苗接種等預防性服務，近乎全數（97.6%）未被轉介至地區康健中心。這顯示現行服務未能有效為慢性病患者提供持續監測及社區支援。

明年診金加至150元 逾九成人稱影響求診意欲

醫管局將於2026年元旦起改用新收費，診金由50元增至150元。社協調查顯示，基層市民普遍為此感到憂慮，逾九成（92.7%）受訪者直言加價會「影響」或「非常影響」其求診意欲。

在未申請醫療費用減免的基層受訪者中，超過三分之二（71.7%）「不清楚有此制度」或「不知如何申請」。社協認為，若不簡化申請程序及加強宣傳，費用調整將直接衝擊在職貧窮等未能自動獲得豁免的群體，構成新的求醫障礙。

社協提五大建議 促當局對症下藥

社協提出5項建議，期望當局能改善服務，包括：

1. 增加籌額與靈活預約： 增設夜診及假日服務，並研究滾動式即日預約，以24小時內應診為目標。



2. 自動化優先群組： 將預約優先權與現有福利計劃資料對接，讓合資格者自動獲分配名額，降低使用門檻。



3. 重整服務績效指標： 以健康改善、預防疾病及病人滿意度為核心，並容許一次就診處理多個健康問題。



4. 建立個人照護團隊： 為高風險個案設立由醫生、護士、社工等組成的團隊，並與地區康健中心建立制度化轉介機制。



5. 確保基層直接減免： 將費用減免與福利計劃直接掛鈎，避免重複審批，保障基層市民的求醫權利。

