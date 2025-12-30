逾9成港人認老花影響生活 ACUVUE®新Con化解散光老花近視三重難題

在當今的數碼時代，大部分港人電子產品不離手，視力問題日益普遍。一項針對港人的最新調查顯示，雖然超過九成受訪者意識到視力退化影響生活，但有四成人選擇採取「拖字訣」，不作任何矯正。要應對老花散光問題，放大電話字體或伸長手臂看電話等動作只治標不治本，而ACUVUE®日前推出全球首創³的「OASYS MAX 1-Day老花散光隱形眼鏡」，或許是助你矯正視力的全新解決方案。

撰文：謝德勤



調查揭示港人護眼痛點

眼睛是靈魂之窗，但隨著年齡增長，這扇窗難免會蒙上歲月痕跡。散光及老花問題會隨年齡增長而加劇，導致視力模糊。根據資料顯示，在40至55歲的受訪者當中，有98%表示知道甚麼是老花眼，甚至有93%受訪者出現至少一項老花症狀，例如眼睛容易疲勞、閱讀細字感到困難。面對視力倒退，港人的處理態度卻相當佛系，事關有四成受訪者選擇不做任何矯正，主要原因是覺得症狀未算嚴重。

取而代之的各種自救方法，不外乎是放大字體大小，又或者老花人士最標誌性的動作：看東西時伸長手臂。然而，這些行為只能暫時緩解不便，無法解決根本問題。至於選擇矯正方法時，大家日常佩戴的眼鏡反而不太受歡迎，調查發現高達62%的眼鏡人士其實希望脫下眼鏡，原因包括覺得麻煩、不喜歡外觀，以及覺得戴老花眼鏡顯老。

雙重夾擊苦無對策

此外，視力問題往往並非單一出現的，除了近視和老花，散光亦是另一大殺手。調查提到，平均每兩個人就有一個患有散光。在生理機能的衰退，影響更為嚴重：50歲，淚膜破裂時間會減少50%，導致乾眼與視力不穩定¹；60歲，眼睛受光散射的影響更會加倍，產生更多視覺干擾²。

對於同時患有老花和散光的人士而言，過往的選擇十分有限，因為市面上尚未有同時針對老花加散光需求的每日即棄型隱形眼鏡。這意味著，許多人被迫在視力清晰度與生活便利性之間作出妥協，但ACUVUE®全新推出的產品，正好填補市場上的這一空缺。

四大科技拆解「光暈、眼乾、對焦能力變差」

要在小小的隱形眼鏡上同時處理多種視力問題，背後需要強大的科技支援。ACUVUE®全新推出的「ACUVUE® OASYS MAX 1-Day隱形眼鏡」是全球首創「散光x老花」每日即棄隱形眼鏡³，主打單一鏡片結合四大技術，為這群被視力問題「夾擊」的市民提供全方位解決方案：

1. 瞳孔優化設計（Pupil Optimized Design）：遠近切換零時差

老花眼最怕遠近對焦慢，這款鏡片採用瞳孔優化設計⁵，針對不同年齡及屈光度數的瞳孔大小變化進行了100%的參數優化。相比市面上僅有不到2%參數經優化的產品，能確保無論是看遠處路牌還是近距離餐牌，都能獲得精準的視覺體驗。

2. 4點對焦科技（Eyelid Stabilized Design）：散光救星

鏡片移位容易導致散光人士視力模糊，Eyelid Stabilized Design利用眨眼動作，透過4個穩定區域讓鏡片迅速定位。臨床證實，配戴後眨眼時鏡片轉動少於2度⁶，確保視力時刻清晰穩定。

3. 淚水穩定科技（TearStable™）：對抗中年眼乾

針對中年人士淚膜不穩的問題，新鏡片採用了TearStable™技術，改善鏡片核心和表面的保濕因子分佈。數據證實，其淚水鎖濕力是同類產品的2倍，能有效延長淚膜穩定性⁴。

4. 濾藍光科技（OptiBlue™）：提升數碼視覺清晰度

現代人機不離手，新鏡片配備OptiBlue™濾藍光科技，能過濾60%的藍紫光。這不僅能減少光散射現象，還能顯著改善夜間視覺品質，減少光暈與眩光。

立即預約ACUVUE®專業老花隱形眼鏡認證視光師:https://tinyurl.com/mrx8tb7e

HKM20251212_001

¹Mostafa Y, Saif M, Saeed M, and ElSaadany S. The Effect of Age and Gender on Tear Film Breakup Time. Egyptian Journal of Medical Research. 2021;2:137-148.

²Van Den Berg TJ, Van Rijn LJ, Michael R, et al. Straylight effects with aging and lens extraction. Am J Opthalmol 2007; 144(3): 358-363.

³JJV Data on file 2024. First and Only daily disposable multifocal toric in US

⁴JJV Data on File 2022. TearStable Technology Definition. 2. JJV Data on File 2022. Effect on Tear Film and Evaluation of Visual Artifacts of ACUVUE® OASYS MAX 1-Day Family with TearStable Technology. 3. JJV Data on File 2022. Material Properties: 1-DAY ACUVUE® MOIST, 1-DAY ACUVUE® TruEye®, ACUVUE® OASYS 1-Day with HydraLuxe Technology and ACUVUE® OASYS MAX 1-Day with TearStable Technology Brand Contact Lenses and other daily disposable contact lens brands.

⁵JJV Data on File 2022. ACUVUE® PUPIL OPTIMIZED DESIGN Technology: JJVC Contact Lenses, Design Features, and Associated Benefits.

⁶JJV Data on file, 2025. Subjective Comparative and Descriptive Standalone Claims for ACUVUE® OASYS MAX 1-Day Contact Lenses for ASTIGMATISM