赤柱市集有檔主嘆生意遜往年　火災減消費意欲　留港市民撐小商戶

赤柱舉辦聖誕市集，平安夜及聖誕節吸引不少市民到訪。今午（27日）1時許，市集人流未算多。有市民花逾百元買本地製琴酒，望支持本地經濟，「如果所有人北上，香港仲有人消費咩？」有攤檔指平安夜及聖誕節生意理想，「忙都忙唔過嚟」，但亦有檔主指今年整體人流較往年少3成，部份人消費力減弱，不排除大埔火災等影響消費意欲。



赤柱舉行聖誕市集，今日下午1時人流未算多。(賴卓盈攝)

Matt及Ruby今在市集花費逾百元，品嘗紅酒及本地製的琴酒等，指琴酒味道不俗，將會再購買數支。Ruby認為，今年市集整體人流較少，或與港人北上消費有關。她形容，身邊不少人假期及平日都會到深圳消費，衝擊本港經濟，因此希望留港過節，「如果所有人北上，香港仲有人消費咩？」

Ruby和Matt花過百元品嚐紅酒及琴酒。(賴卓盈攝)

王小姐花60元購買啤酒，預計今日會在市集花費逾百元。她亦認為今年市集氣氛較以往遜色，指或與宏福苑火災影響消費意欲有關，「（火災至今）先一個月，可能大家未行得出。」她又指，留意到身邊不少人北上過聖誕，同樣為本港市道帶來挑戰，因此希望留港消費，光顧小商戶。

武漢旅客張小姐認為市集人流不算多，但附近海景優美，加上有表演，認為氣氛不錯。她會在港遊玩5日，除了赤柱，還到訪了中環、銅鑼灣等地觀看燈飾，認為整體聖誕氣氛濃厚。

張小姐（左一）認為市集氣氛不錯。(賴卓盈攝)

有攤檔指平安夜及聖誕節生意理想 另有檔主指消費力減

售賣酒精飲品的攤檔「H.K. LOVECRAFT」，啤酒25元一罐。店員Dan指，攤檔過去數日生意不俗，平均每日生意額可達逾一萬，平安夜及聖誕節更「忙都忙唔過嚟」，需要即時補貨，形容生意理想。

售賣茶飲、酒類飲品及小食的攤檔「然茶舍」，去年在戶外擺檔，惟今年因赤柱廣場地下部分地方不准擺檔，故移入廣場室內。店員黃小姐認為，由於位置較冷門，加上宏福苑火災影響市民消費意欲，今年店舖人流至少減少三至四成，不少相熟檔主亦反映整體人流少了三成，生意較以往遜色。

她又指，受經濟差影響，不少港人消費力減弱「假設以往$70一個熱狗，大家都願意消費，可能兩個人買兩個，依家可能買一個就算。」

售賣酒精飲品的攤檔「H.K. LOVECRAFT」，其店員Dan指，攤檔過去數日生意不俗。(賴卓盈攝)

攤檔「北歐大肉丸」主要售賣肉丸、粟米脆片的小食，店員陳小姐亦認同人流較往年少，估計因攤檔數目減少，影響聖誕氣氛。另一店員鄧小姐指，未留意到火災影響市民消費意欲，形容近日市集的生意理想，甚至需要多次補貨。

赤柱廣場聖誕市集12 月 19 日至 28 日，一連 10 天在赤柱廣場和美利樓舉行。現場設超過 100 個攤檔，包括文創產品、手工藝品外，以及聖誕主題美食及遊戲攤檔。