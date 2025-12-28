聖誕節｜西貢海鮮酒家指人流減三成　店員：返工搭車時已預知人少

聖誕及周末長假期最後一天，不少市民來到西貢碼頭進行戶外活動，不過附近一帶的海鮮店卻未有受惠。位置距離碼頭較遠的富雅海鮮酒家，午市時分門外僅有數枱顧客，該店店員指，受北上潮影響，店舖人流大減三分一，即使推出免茶錢優惠，仍無助挽回劣勢。



此外，離碼頭位置較近的全記海鮮菜館，午市時門外座位幾乎坐滿，惟店員表示，室內的位置多「吉枱」，人流亦較去年同期少三成，感歎道：「啲同事返工都知㗎啦，因為我哋搭車入嚟都冇長龍、冇排隊，就已經知道係少咗人㗎啦。」



今午12時許，來到西貢碼頭的訪客以港人為主。（董素琛攝）

富雅海鮮酒家午市時分門外僅有數枱顧客。（董素琛攝）

富雅海鮮酒家距離碼頭位置較遠。（董素琛攝）

海鮮酒家午市時分室外位置僅有數枱客 店員：免茶錢仍難吸客

位於西貢碼頭一帶的富雅海鮮酒家，午市時分門外僅有數枱顧客。店員張小姐表示，店舖的客源以本地客為主，受北上潮影響，現時人流減以往減少約三分一，「整體係靜嘅。」被問及會否受惠於海外及內地遊客光顧，她感歎道：「無呀，我哋呢度（離碼頭）咁遠，咁偏僻。」

張小姐說，店舖已推出免茶錢優惠，仍無助吸引顧客。她並指，店舖僅以小店營式經營，未有計劃推出折扣優惠，「我哋呢啲小舖頭，唔同出面嗰啲。」被問及未來的經營策略，她說只好見步行步，並苦笑道：「（店員）全部都老人家，啲後生都唔肯接手。」

午市時分，數間碼頭附近的海鮮店門外位置均坐滿。圖為洪記海鮮酒樓。（董素琛攝）

全記海鮮菜館距離碼頭位置較近，門外位置所見，下午4時許仍有不少人光顧。（董素琛攝）

全記海鮮菜館多年來獲米芝蓮認證。（董素琛攝）

門外座位坐滿生意佳？ 店員：室內仲有好多冇人坐嘅枱

另一店舖全記海鮮菜館距離碼頭位置較近，人流明顯較多，午市時段門外的座位幾近坐滿。不過，店員陳小姐表示，人流僅與平日假期差不多，「室內其實都仲有好多冇人坐嘅枱。」她又指，今年聖誕長假的人流較去年同期少三成，「啲同事返工都知㗎啦，因為我哋搭車入嚟都冇長龍、冇排隊，就已經知道係少咗人㗎啦。」

她指，店舖暫未有推出折扣優惠吸引顧客。「品質或者服務，自己做返好啲嚟吸返啲顧客，始終食品出品好，自然啲人都會嚟嘅，又唔使話刻意話要咩折扣。」