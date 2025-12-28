捉緊聖誕假尾巴　西貢多港人　親親大自然：塔門海景可影好多靚相

今（28日）是聖誕連周末長假期最後一天，不少人來到有「香港後花園」之稱的西貢進行戶外活動，捉緊假期的尾巴。今午12時，西貢碼頭的人流絡繹不絕。有居於觀塘的市民表示，聖誕期間假期的日數太少，未有出外旅遊，趁假期最後一天到塔門行山，認為該處的海景蔚藍，「可以出到好多靚相」。另外，有訪客指，西貢的人流較想像中少，認為與港人北上消費及外遊有關。



今午12時許，大批訪客來到西貢碼頭，當中以港人為主。（董素琛攝）

今午12時許，大批訪客來到西貢碼頭，當中以港人為主。（董素琛攝）

今午12時許，大批訪客來到西貢碼頭，當中以港人為主。（董素琛攝）

不少人帶同愛犬來到西貢碼頭散步。（董素琛攝）

不少人帶同愛犬來散步

今午12時許，大批訪客來到西貢碼頭，當中以港人為主。不少人帶同愛犬來散步，亦有人放風箏及釣魚，場面輕鬆愜意。今日陽光普照，有人到售船票的攤位查詢，期望出海到附近的島嶼觀光。

梁小姐（右）認為，塔門的海景漂亮，「可以出到好多靚相」。（董素琛攝）

假期太少打消外遊念頭 今到西貢親近大自然：平日成日對住部電話

居於觀塘梁小姐與友人羅小姐，在西貢準備往塔門。梁小姐表示，平日假期亦會到訪塔門，認為「（塔門）啲海景好靚，可以出到好多靚相。」她說，本來有考慮於聖誕期間外遊，但因假期的日數太少，故打消念頭。

她打算到塔門行山，笑言「因為（平日）成日對住部電話，所以諗住親近一下大自然。」她認為，塔門的海水水質較內地或其他國家好，「望落去會藍啲」。

梁小姐說，西貢假日的人流較以往多，形容是「同長洲差唔多」，而當中的增幅以內地客及外國客為多。

譚太認為，西貢今天的人流較想像中少。（董素琛攝）

居於馬鞍山的譚太，於長假期最後一天與兒子來西貢「逛一逛」，打算逗留一個中午。她認為，西貢具有香港特色，人流及車輛亦較赤柱及南丫島少，「行嘅地方多啲」，對她而言是個悠閒的地方。她指，西貢今天的人流較想像中少，認為與港人北上消費及外遊有關，「感覺上（人流）好似同平時假日差唔多，即係唔似長假期，長假期應該會多啲人㗎嘛。」

西貢有「香港後花園」之稱。（董素琛攝）

有訪客在西貢碼頭放風箏。（董素琛攝）

另外，居於九龍區的黃太與另外兩位家人來西貢釣魚及放風箏。她說，聖誕期間僅有兩天假期，故未有出外旅遊。她指，西貢今天的人流明顯較以往少，甚至不上夏天的周末，指「啲人出埠呀嘛」。