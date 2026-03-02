DSE國際化｜教育集團創始人梁賀琪：需跨越四大關卡

香港教育集團創始人梁賀琪在日前一個論壇上表示，由2023年至2025年8月，各項人才入境計劃帶來14.4萬名18歲以下學生，當中高才子女佔逾半，這些庭對優質教育需求殷切，迫切需要體制以外的教育服務支援。



梁指推動DSE中學文憑試國際化需跨越四大關卡，如需在集中香港考試與分散全球設點之間審慎權衡，並建立完善的DSE國際認證框架。至於是否另設iDSE，她認為需研究兩軌並行或統一證書的可行性，確保制度公平且具競爭力。



香港教育集團創始人梁賀琪（左二）在個論壇上指出，各項人才入境計劃迫切需要體制以外的教育服務支援。

梁賀琪在2月28日的「2026馬年投資機遇專家論壇」的《香港教育企業的發展與投資價值》主題論壇上表示，由2023年至2025年8月，各項人才入境計劃合共吸引逾24萬受養人獲批來港，其中18歲以下子女達14.4萬名，其中高才子女佔7.7萬名，他們對優質教育需求殷切，迫切需要體制以外的教育服務支援，為香港私營教育部門開拓新的增長空間。

她表示，施政報告明確提出建設國際教育樞紐，推廣「留學香港」品牌，直資學校擴容試點已啟動，42所學校獲批增加學額招收非本地生，考評局亦積極參與亞太教育年會推廣DSE國際認受性，展現數碼評核實力，香港正加速成為區域教育樞紐。

她指DSE已獲全球逾1100所高校認可，包括內地165所，其獨特優勢在於「雙語並重」與「國際視野」的有機結合，是全球少數可採用中文作答的國際升學考試，讓學生可按自身語言優勢備試。

考生應考文憑試（資料圖片/黃浩謙攝）

梁賀琪指推動DSE國際化需跨越四大關卡：考試行政後勤方面，需在集中香港考試與分散全球設點之間審慎權衡；認證制度方面，需建立完善的DSE國際認證框架；學額分配方面，需釐清非本地生應使用本地生名額還是額外名額；至於是否另設iDSE，則需研究兩軌並行或統一證書的可行性，確保制度公平且具競爭力。

她又表示，修讀DSE自修生人數由2021年189人激增至2025年2,538人，其中非香港身份證人士佔653人，反映DSE在內地需求急升。目前內地已有4所「與考學校」獲批設立DSE考場，全國政協委員多次提案建議增設內地DSE課程及考點，為香港教育機構拓展內地市場創造條件。

她認為DSE國際化不僅有助吸納境外人才，更能帶動考試經濟發展，為本地學生帶來文化交流效應、拓展一帶一路及周邊地區生源、提升本地學生國際視野。她指DSE國際化衍生出龐大教育服務需求，包括香港私立高中、升學規劃、背景提升、監護人服務、學生宿舍、送考服務、落地銜接、擇校服務等，以高中轉軌DSE學生每年教育消費平均20萬港元計算，按5萬轉軌學生估算，每年市場規模至少達100億港元。

該論壇有約600人出席。在《2026年市場投資策略與機遇》主題論壇上，資深股評人陳永陸表示，人工智能技術正在改變投資方式，未來可能取代部分傳統股票分析軟件的功能；業界倡議使用智能工具輔助投資決策，但仍需結合自身的獨立判斷。