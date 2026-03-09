DSE最後衝刺：掌握課程計分機制 制定最佳溫習策略

即將踏入文憑試（DSE）最後的衝刺階段，各位中六同學準備好了嗎？這段時間可謂「一寸光陰一寸金」，如何有效運用每一天並合理分配溫習時間，將直接影響最終成績與升學機會。與其盲目做練習，不如先從理解DSE計分機制出發，掌握補底策略，制定最適合自己的溫習策略，助你在最後關頭全力衝刺！



從理解DSE計分機制出發，掌握補底策略，制定最適合自己的溫習策略。

一、了解DSE與院校計分機制：知己知彼，百戰百勝

DSE成績以「五級制」（1至5**）評核。各大專院校在錄取時，通常會為指定科目設定計分比重（Weighting），亦會設下額外入學要求，要求學生「必修」某些科目或在某些科目中「達標」。因此，同學須主動查閱心儀課程的收生資訊（如院校官網的JUPAS Admission Score Formula）。

以港大工商管理學學士為例，英文和數學必修部分通常有較高比重（如×1.5），部分課程還設有第6科額外加分。因此，如想要在近期重點提升成績，與其平均用力，不如優先考慮英文和數學兩科成績。將時間投資在「心儀學科權重高」且「自己尚有進步空間」的科目上，能最大化同學的溫習回報率。

小提示：建立一個Excel表格，列出目標課程的計分公式，量化每一級提升對最終加權分的影響，有助你訂立清晰的溫習先後次序。

注：上述課程資訊僅供參考，請以官方最新資料為準。

二、補底策略：穩住根基，力保不失

在最後衝刺期間，不少同學容易陷入「只溫強項、忽略弱項」的誤區。實際上，補底是提升整體等級最具成本效益的方法之一。原因很簡單：同樣是進步一級，將一科由Level 4提升至Level 5可能相對困難，但將一科由Level 2提升至Level 3，所需的努力和時間可能相對較少，卻同樣能顯著提高成績。同學若有需要，可以參考以下補底攻略：

1. 診斷不足，集中突破

● 分析各科測驗卷，找出最常失分的題型

● 優先解決「可快速改善」的問題，如背誦、記憶

● 暫時放棄過於艱深、需長期積累的內容

2. 時間分配的「80/20法則」

● 用80%時間解決佔分基礎與中等難度的題目

● 用20%時間嘗試高難度題目，不強求

3. 善用資源，提高效率

● 主動請教老師，釐清基礎概念

● 與程度相若的同學組成學習小組，互相解惑

4. 建立錯題本，避免重複犯錯

● 將每次測驗的錯題整理成冊

● 標註錯誤原因（概念不清、粗心、時間不足等）

● 每周回顧一次，確保同類錯誤不再出現

● 記住：DSE講求的是整體表現，穩住底盤，才有資本挑戰高分！

三、制定最佳溫習策略：靈活調整，精準出擊

● 每位同學的起點與目標不同，不宜盲目跟隨他人的溫習日程。以下提供一些策略供同學參考：

● 根據科目比重排優次：如目標為教育學士（主修中文），中文科應列為最高優先級；若選修物理、化學，且志願為工程系，則應將理科時間比例加重。

● 採用「滾動式溫習法」：建議採用「3+1」模式：即用3天集中溫習核心科目，再用1天溫習其他科目。同學需要注意按輕重分配時數，並循環重溫內容，確保各科都能定期接觸，避免遺忘。

● 定期模擬測驗：每周安排一次完整Past Paper訓練，嚴格計時，培養臨場感與時間管理能力。

● 建立「衝刺清單」：列出各科必須掌握的知識點和題型，每完成一項就打勾，既能追蹤進度，也能增強成就感。

● 反思與調整：每晚花10分鐘記錄今日所學與未掌握之處，靈活微調明日計劃。

結語：你比想像中更有力量

DSE是重要關卡，但並非人生的終點。考試只是檢驗學習成果的方式，不是定義你價值的標準。無論結果如何，這段奮鬥的經歷都會成為你人生寶貴的財富。保持平常心，發揮最佳水平，相信自己的努力終會開花結果。預祝各位同學在DSE中發揮穩定，取得符合自己努力的成績，順利邁向人生的下一階段！