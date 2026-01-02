「牛肉乾」罰款增至$400　李耀培盼抄牌情理兼備　泊位不足是原因

俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款元旦（1日）起由320元增至400元，不少司機與車主首日即中招。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培今日（2日）在港台節目稱，相關罰款多年無調整，調高無可厚非，針對影響消防車進出緊急位置的違泊不應容忍，但私家車違泊很多時或是短暫需要，若沒阻礙交通、不是雙黃線、沒有影響人等，希望執法人員可等一些時間。



李耀培認為，罰款金額調高有阻嚇力，但要了解車主違泊車原因，而他認為泊車位不夠，咪錶流轉慢是原因，希望警方及執法人員在場觀察長一點時間，在某些情況下兼顧人情。



大圍積福街近東華三院冼次雲小學的一段路原本只有一條行車線，但靠近行人路兩旁均泊滿車。（任葆穎攝）

《香港01》在周四新罰款金額實施首日傍晚在大圍積福街觀察，見到沿路泊滿車輛。有司機表示，加價後在街邊泊車會更加謹慎，不敢進入餐廳用膳，並改為買外賣，避免被抄牌。另外，傍晚時份在油麻地砵蘭街近駿發花園發現有交通督導員執勤，街上一架違泊私家車被抄牌，「牛肉乾」上的罰款金額已改為400元。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培1月2日在港台節目稱，違例泊車定額罰款調高無可厚非，但若違泊很沒阻礙交通、不是雙黃線、沒有影響人等，希望執法人員可等一些時間始「抄牌」。（資料圖片/孔繁栩攝）

李耀培：唔係話（違泊）合法 但可觀察長一啲時間（始抄牌）

李耀培今早（2日）在港台《千禧年代》表示希望政府明白，違例泊車的主要原因是車位不足，希望執法部門執法時要情理兼備。李耀培明白「加價」無可厚非，但指出即使街上有「咪錶」也流轉很慢，而有時違泊車輛，司機可能下車短短十分鐘，希望執法人員留意，若涉事車輛不是阻礙交通，在某些情況下兼顧人情：「唔喺雙黃線，無影響行人行車，唔係話佢合法，但希望可以觀察長一啲時間，係咪即刻趕番嚟。」

2026年1月1日視察，大圍積福街一帶食肆林立，經常有大量車輛停泊。（資料圖片/任葆穎攝）

2026年1月1日視察，大圍一帶有私家車停泊在行人路及行車線之間。（資料圖片/任葆穎攝）

2026年1月1日傍晚時份在油麻地砵蘭街近駿發花園發現有交通督導員執勤，街上一架違泊私家車被抄牌，「牛肉乾」上的罰款金額已改為400元。（資料圖片/賴卓盈攝）