內地船長駕運油船撞翻本地漁船　令漁船81歲船長死亡　判囚14月

內地船長去年駕駛運油船「云鼎15」行捷徑進入香港海域時，與一輛香港漁船碰撞，令漁船沉沒，81歲漁船船長死亡。內地船長今（2日）於西九龍裁判法院（暫代區域法院）認罪，亦承認案發時無響鈴，無鳴笛，亦無安排瞭望員。他求情稱案發後承受巨大精神及心理壓力，不再從事海事工作。暫委法官徐綺薇指被告在本案有持續的疏忽，他需對航行安全負責，判他入獄14個月。



被告林寿文（53歲）被控1項危害他⼈在海上的安全罪，指他於2024年11月17日，在港危害漁船上的布容帶、黎根、苏变有、曾庆杉、刘学志、林元赏及洪宝平的安全。

被告林寿文在區域法院認罪判囚14個月。(黃浩謙攝)

南丫島2024年1117日發生撞船意外，6名船員獲救，部分能自行步出救護車。（鄭嘉惠攝）

南丫島撞船意外，救護員為傷者包上錫紙保溫。（鄭嘉惠攝）

八旬船長屍體9日後才被發現

案情指，被告當日駕駛內地運油船「云鼎15」運送燃油，由外伶仃島前往惠州，進入香港水域時，一輛香港漁船正駛往香港仔避風塘進行漁獲交易，兩船在下午5時許發生碰撞，運油船沒有損壞，惟漁船被撞後沉沒，漁船全部船員獲救，船長之後一直失蹤，其屍體至同月26日被發現在海面漂浮。

被告只用雷射筆及電筒照向漁船

被告警誡下承認，當時天色昏暗，無雨無霧，能見度約4至5海里。他看到漁船，但看不見船上是否有人。他稱有用雷射筆及電筒照向漁船，提醒漁船有運油船駛近，但漁船未有開啟自動識別系統（AIS）。

承認未採多項安全措施

被告認其船稍為向左轉，未有停下，至兩船相距50米時，漁船沒有回應及有停下，被告於是停船，惟數秒後見漁船無法駛過，於是倒駛及開燈。被告認漁船距離運油輪30米時沒有響警鈴，亦從未響霧笛，因他認為燈示較為有效，而運油船需時減速，漁船被撞後在數分鐘內沉沒。他見漁船被撞後，有鳴響警鈴，船員亦到甲板救人，他亦有無線電報告事件，及嘗試尋找漁船船長。被告又認案發時無瞭望員，因他不想船員值班。

抄捷徑入偏離原有航道

案情指，運油船當時走捷徑入港，非沿標繪航道航行。專家認為被告應以視覺觀察及雷達掃瞄獲得早期警報，並盡快採取避碰行動。

辯方求情指，被告初中學歷，與妻兒在內地居住。案發時對現場情況有誤解，反應太遲釀悲劇。

被告來自航海世家

徐官指被告來自航海世家，06年考獲有關資格，航海經驗豐富，月入大概2萬元。被告積極配合調查，望承擔責任，透過認罪以撫平家屬傷痛。事件對被告的打擊亦他，他不會再從事船員工作。船公司負責人亦有撰求情信，指被告在職期間嚴謹負責，沒有違規紀錄及操作失誤，被公司評為優秀員工。

官斥被告忽視安全制度

徐官指，被告是涉事油船的船長，對航行安全理應負最終責任。案發時是晚間，能見度有限，他應安排瞭望員，及與其他船隻保持距離，瞭望員值班是基本要求，非可隨意取捨，事件反映他忽視安全制度。被告未有讓路及響鈴，沒有採取必要的安全行動，反應明顯過遲，並有持續的疏忽。本案不涉追逐及故意危險駕駛，嚴重性在於被告在高風險環境下，未有採取謹慎措施，判他入獄14個月。

案件編號：DCCC1518/2025