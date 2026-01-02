大維修涉貪｜觀塘合和大廈未完工　業主憂爛尾：唔知又搵邊班維修

廉政公署今日（2日）公布在上星期採取執法行動，打擊一個有黑社會背景人士操縱的樓宇維修貪污團夥，先後拘捕21人，包括貪污團夥骨幹成員、中間人、工程顧問、工程承辦商及屋苑業主立案法團成員，部分有黑社會背景。廉署指，涉案人在觀塘兩個屋苑維修工程貪污，據悉涉及翠屏北邨及合和大廈。



《香港01》記者今午到協和街合和大廈了解，得悉每戶就今次大維修已支付約5至9萬多元。有業主坦言雖然交了錢，惟「自己心態就諗緊，係咪人哋會搞埋呢啲嘢」，故不了解工程細節；又指工程原本預計在2025年11月中旬完成，但到截至今日為止，「我見唔到個大廈係有咩變化囉」。記者亦接觸到法團副主席，惟他拒絕受訪，著記者向主席查詢，並指主席沒有被捕。



觀塘合和大廈大維修被揭發涉及貪污，廉政公署拘捕21人，包括包括貪污團夥骨幹成員、中間人、工程顧問、工程承辦商及屋苑業主立案法團成員，部分有黑社會背景。（梁偉權攝）

有不願透露姓氏的男業主表示，約兩、三年前以約400萬元購入合和大廈單位居住，他買入單位前不知道大廈快將大維修。被問及有否參加過大廈業主立案法團會議，他稱開會的日子他正好回了鄉，故沒有參加，直言「我自己心態就諗緊，係咪人哋會搞埋呢啲嘢」，故雖然已分兩期合共支付5萬多元維修費，卻不清楚工程細節。不過，他表示，大廈大維修工程原預計在去年底完結，但「我哋閒閒地每戶都畀咗咁多錢，total（總數）可能有成兩千萬」，至今除了看見大廈搭了棚外，「其實到今日為止，我見唔到個大廈係有咩變化囉」。

他聽到記者表示業主立案法團及工程相關人士涉貪被捕時，顯得驚訝，表示要回去再看新聞進一步了解，但明言擔心大維修會爛尾，「因為始終你自己屋企，有啲風險囉」。

另一業主戴先生表示，已居於合和大廈逾30年，就今次大維修「夾錢」8萬多元，與對上一次大維修金額相若，但不清楚金額是否算合理，亦不清楚大維修總費用是多少。他指工程約於去年3月開始，只知道維修項目包括大廈外牆和走廊等。

對於大廈懷疑有業主立案法團及工程相關人士涉貪被捕，戴先生說他亦擔心工程會爛尾，指大廈已搭棚多時，有時會見到有竹枝、不用的物品被堆放在梯間，阻塞通道；亦怕日後如要繼續工程，「唔知第時又搵到邊班維修公司嚟嘛」。

觀塘合和大廈大維修被揭發涉及貪污，廉政公署拘捕21人，入住逾30年的業主戴先生表示擔心工程爛尾。（梁偉權攝）

市建局資料顯示，協和街169至197號合和大廈，建築年份為1967年，共426戶，最近大廈整體維修工程完成於2007年08月。直至去年再進行大維修。

根據大廈公告板張貼的告示，今次大維修工程承建商為達興建築有限公司。工程由2025年3月26日開展，預計歷時230天，原訂在2025年11月10日完成。工程內容包搭拆棚架、外牆翻新、消防改善工程，以及排水渠、地渠、防水、公眾食水喉、大堂及公共設備等相關工程。